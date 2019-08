Alemán, el rapero mexicano que suena en el mundo

Alemán ha recorrido parte del mundo con sus rimas y ha recibido buenos comentarios de sus presentaciones en los pasados festivales de Lollapalooza Chile y el Vive Latino; ahora se prepara para su presentación en el Coordenada que se realizará el 18 y 19 de octubre en Guadalajara.

Con Eclipse Tour ha recorrido España, Alemania, Francia y Sudamérica, países que mantienen en la mirada en Alemán, que ya es considerado un referente de la escena urbana.

“A los festivales llego con todo el equipo completo y eso lo hace muy especial. Me han recibido muy bien y creo que es porque tienen curiosidad de ver lo que ofrece el hip hop y la fuerza del rap. La gente sabe lo que engloba el hip hop y van muy a las expectativas, así como fue en Chile y el Vive Latino, donde la apuesta fue mostrar la música urbana hecha en México.

"La gente se engancha, porque lo que define a Alemán es en vivo, con una interpretación 100% teatral y que muestra mis influencias del rock, esa es la fórmula para seguir evolucionando y hacer las cosas bien”, puntualizó Alemán.

Sin temer a hablar de lo que ocurre en el país, el rapero reveló que sus temas se inspiran en cosas reales por eso han surgidos contenidos sobre el Chapo Guzmán o la legalización de la mariguana.

“No tengo pelos en la lengua para tomar un tema que -quizá- es un poco delicado en México; además hablo de la delincuencia pero también cómo tener una mejor calidad de vida. Hay temas fuertes y los dejo en el aire, los presento tal y como son, eso es parte de abrir la mente, ya depende de los valores e ideologías de cada quien que diga si es bueno o malo, no por eso dejaré de hablar sobre eso. No porque vas a una obra de teatro y veas que desaparecen las mujeres de Ciudad Juárez, ya quieras desaparecer a alguien. La gente debe aprender a tener un criterio y el hip hop hace eso, deja posturas al aire".

Añadió, "la luz siempre va a prevalecer ante la oscuridad, por eso en mi último disco Eclipse hablo de la vanidad, día, noche, izquierda y derecha”.

Con Eclipse, Alemán se reveló como un artista con ambición conceptual. Además muestra un poco de la insolencia y arrebatos barriales de quien ha peleado desde niño.

“Estamos preparando un par de videos que sacamos de un proyecto experimental que se llama Humo en la trampa, pero también empezaremos a trabajar en un nuevo álbum. Quiero trabajar con gente de otro género como pop, balada, rock y gente que admiro mucho como Rubén de Café Tacvba que tengo placer de conocerlo, así como Natalia Lafourcade, artistas que son parte del sonido de México”.

Domador de ritmos

Alemán reveló que los sonidos le hablan durante el proceso creativo.

“Lo que me gusta es escribir, soy letrista. Me gusta abordar los temas y letras (…), dependo de los sonidos, que me hablan y me hacen sentir un poco melancólico, oscuro o victoriosos; soy un domador de ritmos, porque cualquier rapero puede tomar ritmos, ya sean balada, dance, rock o punk y rimar encima de ellos, es lo que hago siempre, así que tengo mi proceso de escuchar música”.

En Guadalajara

18 y 19 de octubre en el Festival Coordenada, Explanada del Estadio Akron.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: