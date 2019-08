La casa de las flores y La casa de papel emprenden una nueva aventura

View this post on Instagram

Camino a las Bermudas con @pedroalonsoochoro y @chapulo7 donde nos embarcaremos en el Esperanza de Greenpeace como parte de su expedición 'De Polo a Polo' para proteger los océanos de todo el mundo. Durante los próximos días navegaremos en el mar de los Sargazos, en el famoso Triángulo de las Bermudas, que es uno de los puntos donde más plásticos se acumulan y tiene un gran impacto sobre su biodiversidad, como los peces y tortugas bebés que habitan en él. Por eso la ONU tiene que aprobar un Tratado Global de los Océanos y que ecosistemas únicos como este se conviertan en santuarios marinos! @greenpeace_esp @greenpeace #IsaacHernandez #PedroAlonso