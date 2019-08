Anti-Flag regresa a CDMX con show de lujo

Luego de tres años de ausencia, la banda estadounidense de punk-rock, Anti-Flag, llegará a la México Tattoo Convention, que se realizará este sábado 17 de agosto en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México.

Junto con bandas como Seguimos Perdiendo y The All, la agrupación procedente de Pittsburgh estará acompañada por 300 artistas del tatuaje nacional e internacional, así como expositores especializados en la industria, seminarios y workshops.

En entrevista con Publimetro el vocalista y guitarrista de Anti-Flag, Justin Sane, aseguró que aman tocar en México, pues el ambiente y la escena punk de nuestro país “es muy diferente y una experiencia realmente impresionante”.

Además, relató que el objetivo principal en sus shows es que la gente sienta el poder de su música y del punk, y que en tan solo un par de horas hagan sentir al público que "somos igual a ellos y ellos como nosotros”.

¿Qué sienten al regresar luego de tres años a México? ¿Hay alguna banda mexicana que sea su favorita?

– Amamos a México, a toda su gente y el ambiente que crean. La escena del punk en su país es muy diferente, una experiencia impresionante; realmente amamos tocar en tierras mexicanas.

Sobre la escena en su país, amo la pasión que tiene la gente, que se preocupa y se cuidan entre ellos, que crean una familia, un grupo; es realmente inspirador. En este momento no tengo ninguna banda favorita, he escuchado muchas bandas, pero es muy difícil elegir una, me pasa lo mismo cuando me preguntan eso en otros países.

Acaban de lanzar su documental “Power to The Peaceful. ¿Cuál fue el mensaje y cómo fue su aceptación?

– El punto fue pelear con la voz de la gente, por la paz. Para nosotros, una alternativa a la violencia y a la guerra es siempre estar positivos, tratar de cambiar el ambiente en el que estamos creando beneficios para toda la gente, no solo a un grupo de personas. Tratamos de crear una buena conexión con el público.

El año pasado lanzaron el álbum “American Reckoning”, el cual presenta versiones acústicas de canciones de sus dos discos anteriores, ¿por qué tomar la decisión de hacerlo de esta manera?

– La razón principal de hacer algo acústico es que ya teníamos planeado interpretarlas de esa forma, realmente es muy divertido, muy cool, porque no necesitas un escenario, ni amplificadores, ni nada de eso, puedes tocar en donde sea y espontáneamente; divertirte es lo importante.

¿Que relación tiene Anti-Flag con el skateboarding?

– El punk y el skateboarding siempre han ido de la mano. Antes solía patinar todo el tiempo en cualquier lugar, pero siempre escuchando punk. Ahora, con el paso del tiempo, ya me da miedo, siento que me romperé el cuello en cualquier momento, es peligroso.

¿Qué bandas o qué música inspira a Anti-Flag?

– Las principales bandas que nos inspiraron son The Clash, Dead Kennedys, The Ramones, Rancid y la escena del Reino Unido, nosotros apreciamos toda la música en general, pero siempre enfocados en el punk-rock.

La México Tatto Convention se llevará a cabo el 17 y 18 de Agosto del 2019 en el Centro Citibanamex Ciudad de México. El domingo 18 de Agosto hará acto de presencia el rapero Costa directamente de España, además de un concurso de freestyle y otros exponentes afines.

Traducción: @KVarkatzas