Claudia Álvarez revela qué es lo que hará después de tener a su bebé

Claudia Álvarez desfiló por la alfombra roja de la película Mentada de Padre donde mostró por primera vez su embarazo en público de cuatro meses, junto a su esposo Billy Rovzar. Ambos se mostraron felices de añorar tanto la llegada de su primera hija como lo dieron a conocer a través de sus redes sociales.

También te puede interesar:

Claudia Álvarez muestra la primera imagen de su hija

La actriz lució un vestido rojo a su llegada, ya se le nota su pancita de la que se siente orgullosa y feliz por ser su primera vez. “Estoy feliz, emocionada, cada día que va creciendo mi pancita, al principio cuesta trabajo, no es tan fácil como todo mundo dice, pero ahorita ya lo estoy asimilando”, mencionó a JDS a su llegada a la premier de la nueva película de los Rovzar.

En cuestión de gustos, antojos, achaques, mencionó que le ha pasado todo lo contrario luego de haber sido vegana durante 15 años. “tengo desantojos, no puedo con la carne, el pollo, el pescado no puedo olerlos, pero prefiero comer frutita con picante y estoy muy bien”.

En ese sentido, le preguntamos si ha pensado en comerse su placenta ahora que nazca su primera hija, debido a que se ha encontrado que tiene propiedades que le pueden ayudar a su recuperación, además del fortalecimiento de la bebé, por lo que no lo descarta.

“Cien por ciento lo voy hacer, no es que te la comas a mordidas, te la hacen en pastillas y te ayuda a tener más leche, a que no se te caiga el pelo, a la depresión pos-parto y además te ayuda hormonalmente”, dijo convencida.

Aunque no ha pensado en los padrinos de su hija que no tiene nombre por el momento, señaló que para ella lo más importante es que sea alguien de su familia, no sus mejores amigos, será alguien de la familia de ella y de Billy, aunque no descarta la posibilidad que sean sus cuñados Fernando Rovzar y Bárbara Mori.

"Ellos son lo máximo, no he platicado con mi esposo de eso, apenas estamos decidiendo el nombre ya después veremos los padrinos”, detalló la conductora adelantando que el nacimiento será en México hasta el momento.

Para Billy Rovzar su nueva paternidad es lo máximo junto a su flamante esposa Claudia Álvarez con quien anhelaba tanto tener a su primer hijo para ella y el tercer para él. “Felices de la vida y listos para darle la bienvenida a esta nena al mundo y darle una buena vida”, expresó a su paso por la alfombra roja.

Aunque él se realizó la vasectomía para no tener más hijos después de dos que tuvo de su anterior relación, analiza la posibilidad de regresar a ser el de antes y cree que es posible con la ciencia. “No sé si es como anginas, te la quitas y te la pones, hay medicina y ciencia para hacerlo, no entiendo aún pero lo bueno que existe si no sí hubiera estado en problemas, y ahora fue in vitro”.

Quienes también no caben de felicidad son sus dos hijos Max y Alexandra por la llegada de una hermanita a sus vidas a quien todavía no le eligen el nombre que llevará. “Están felices de la vida, imagínate una Claudia en chiquita (risas)… pero nombre no hay, estamos en un debate en la casa, pero lo que ella no quiere es un nombre normal, por eso no me atrevo a decir algunos”.

Sin duda Claudia y Billy están pasando por un gran momento en su vida de pareja, no descartan hacer más grande la familia, pero primero que llegue su primera bebé, luego el tiempo y el amor que se profesan decidirá el futuro de su matrimonio y hasta dónde se puede crecer a su linda familia.









Publicidad









También te puede interesar: