VIDEO: Michelle Vieth revive video porno para pedir castigo

Michelle Vieth rompió el silencio y habló para el proyecto "Real women/RealStories" sobre lo que vivió luego de que Héctor Soberón dio a conocer un video íntimo de la actriz y conductora, el cual cambió su vida por completo.

Durante el video, la conductora recordó cuando una revista de espectáculos captó a Héctor Soberón, quien en ese entonces era su esposo, bailando con varias mujeres.

"Cuando la abro veo fotos de mi marido con una mujer delante y otra atrás y en otra foto con otra de las chavas a punto de darle un beso en la boca, le hablé por teléfono y le dije 'Héctor necesito que me explique esto' y me dijo 'ay Michelle ya sabes como son esas revistas súper amarillistas, hacen fotomontajes a quién le vas a creer a mí o a la revista'. Me acuerdo haberle dicho 'ya no tengo 16 años, ya no te creo"", mencionó Michelle.









La actriz de telenovelas como "Mi pequeña traviesa" y "Soñadoras" también reveló que su ex esposo mostró su intimidad con el afán de hacerle daño.

"Es un video que Héctor y yo grabamos en nuestra casa de Puerto Vallarta que está cortado con todo el afán de hacer daño. Yo no lo expuse, yo no lo saqué a la luz pública, yo no traicioné nuestra intimidad, él fue quien lo hizo", comentó.

También destacó que en los últimos 14 años ha recibido críticas e insultos tanto en persona como por medio de redes sociales. Por esta razón, ella pide que no se lucre con el dolor de alguien más. "Creo que si se castiga en otros países tiene que también castigarse aquí en México", destacó Michelle Vieth.

