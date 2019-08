Fallece Peter Fonda a los 79 años

View this post on Instagram

Peter Fonnda . . #TheBeatles ♡ #Beatles ♥ #JohnLennon ♥ #PaulMcCartney ♡ #GeorgeHarrison ♥ #RingoStarr ♡ #Lennon ♥ #McCartney ♡ #BeatlesForever ♥ #Rocknroll ♡ #Imagine ♥ #Macca ♡ #Revolution ♥ #Beatlemania ♥ #LennonMcCartney #beatlesbrasil ♡ #portalbeatlesbrasil #peterfonda #easyrider #semdestino