Destaca IMCINE labor de festivales de cine en México

El Festival Internacional de Cine de Monterrey destacó la celebración del IV Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine, cuya conferencia inaugural estuvo a cargo de la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), María Novaro.

En su participación Novaro Peñaloza destacó la importancia de apoyar a festivales como el FIC Monterrey, debido a que éstos contribuyen a que las personas tengan acceso al séptimo arte.

“Los festivales de cine en México son nuestro principal bastión para que la gente tenga garantizado su derecho cultural de acceder al cine, entonces, cómo no vamos a apoyar a los festivales", enfatizó en su conferencia celebrada en la Sala 3 de la Cineteca Nuevo León, donde hizo importantes señalamientos relacionados con la industria fílmica.

Apuntó que actualmente, en México se producen más películas que en la época de oro, sin embargo, las condiciones actuales no favorecen que los mexicanos vean el cine realizado por mexicanos o producido en este país, por lo que apuntó el cine mexicano se ha convertido en "un producto de exportación".

"Cada año se producen más y más películas. Rompimos hace un par de años el número que parecía inalcanzable de la producción de películas de la época de oro, ahora se produce más cine que en la época de oro" señaló.

Sin embargo, dijo que la diferencia del cine actual con ese cine mexicano de la época de oro, radica en que era visto "por todas las personas", existiendo ahora el reto de abrirle espacios para proyectar las producciones y permitir que los trabajos que se producen en el norte del país sean vistos en el sur y viceversa.

La también directora, productora y editora de cine señaló que ahora como parte de una institución gubernamental tiene la tarea de modificar patrones y generar políticas públicas que impulsen y permitan un mayor acceso al cine.

Explicó que para lograrlo están haciendo sinergias con otras instituciones, para a partir de estadísticas poder aplicarse estrategias que favorezcan la generación de cintas.

En su plática con los asistentes al encuentro, María Novaro reconoció que existe una "centralización" de los recursos que el IMCINE tiene para apoyar el quehacer fílmico por lo que invitó a los regiomontanos a conocer sobre el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (EFIC INE), entre otros más.

Urgen mayor participación de mujeres en el cine

Durante el panel “Realizar nuestras visiones”, las directoras y productoras Yuliana Barco y Betsabé Bautista compartieron su experiencia en realizaciones cinematográficas y las complicaciones que implica hacerlo siendo mujer.

Ambas abordaron el tema del género en sus trabajos y consideraron que es necesaria mayor participación de las mujeres en la industria.

"Yo en un inicio entré a este mundo como actriz, pero cuando interpretaba los papeles no me sentía identificada con la forma en que retrataban a la mujer los directores, así que decidí empezar a contar mis ideas, mis visiones, las historias que tenía en la cabeza" relató Barco.

Por otra parte Betsabé, originaria de Nayarit, quien también se ha especializado en el cine comunitario comentó el increíble crecimiento que ha tenido el cine en ese estado pese a no contar con escuelas en la materia y la importancia que tiene para México reflejar sus propias historias de la comunidad al extranjero.

"Cuando le pregunto a los chicos cuál es su lugar ideal para vivir siempre me contestan que New York, París, Roma… y me doy cuenta de la importancia que tiene la cultura cinematográfica para la idea que nos hacemos de esos lugares. De igual forma nosotros deberíamos contar las historias de nuestro lugar de origen" reflexionó Bautista.