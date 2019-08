Marcelo Ebrard responde denuncia de discriminación de Joy

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, pidió a los encargados de otorgar los pasaportes oficiales tener más sensibilidad durante la realización de los trámites, luego de que la cantante Joy diera a conocer su queja sobre discriminación en redes sociales.

“Desde luego tienes razón, como impulsor del matrimonio igualitario te aseguro nos aplicaremos para que lo descrito no vuelva a ocurrir. Gracias por publicarlo”, indicó el canciller en su cuenta de Twitter @m_ebrard

La cantante Joy Huerta publicó en en su cuenta @solamentejoy el trato discriminatorio que sufrió junto a su esposa al tramitar el pasaporte de su hija, para lo que se le solicitó un documento no requerido, como es el acta de alumbramiento, entre otras cosas.

“Mi esposa y yo fuimos a tramitar el pasaporte de nuestra hija la semana pasada. Con todos los papeles oficialmente requeridos en mano y teniendo el más importante: su acta de nacimiento donde ambas aparecemos como madres. Al ver a dos mamás pidieron acta de alumbramiento un documento NO REQUERIDO y que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita ser Presunción de Criminalidad”, narró la vocalista del dueto musical Jesse & Joy.

En un tercer tuit, la interprete indicó que “Hace MUCHA falta que sensibilicen a su personal @SRE_mx ; ya que preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como EL PADRE, no solo es insensible también discriminatorio. @CONAPRED @Claudiashein @lopezobrador_”.

