"Mujeres estamos a la altura": Bad Gyal

Alba Farelo, mejor conocida como Bad Gyal, está más que lista para subirse al escenario del Hellow Festival 2019 y ser parte del décimo aniversario; con el tema Pai se dio a conocer y más tarde publicó Indapanden, Leiriss y No pierdo nada, con los que consiguió escalar popularidad en YouTube; la productora y compositora, fusiona géneros como el dance hall, trap y reguetón.

¿Cómo te sientes de regresar a Monterrey?

— Me siento muy contenta que sea en un festival con un gran lineup tan importante.

¿Cuál será el formato de tu show para el Hellow Festival?

— No puedo revelar mucho, pero puedo decirles que aunque haga calor siempre tengo que llevar el pelo largo. En realidad lo nuevo es el formato del show, donde canto temas que quiero que mi público escuche; hay baile, es un formato donde la gente baila mucho y donde la pasa muy bien, como una fiesta que va seguida y puramente del show de Bad Gyal. Además de la música y el escenario, me gusta enseñarle a la gente que viene a ver mi show que la escucho.

¿Con quién o quiénes vendrás acompañada en este espectáculo?

— Voy acompañada con mis bailarinas y mi DJ; es verdad que hay mucho de escenografía y visuales, es diferente a lo que he mostrado antes.

¿Cómo te sientes de ser de las pocas mujeres en la industria y festivales?

— Yo me siento orgullosa, y quiero que en un futuro haya más propuestas de mujeres, porque estamos demostrando que estamos a la altura, eso es bueno para lo que viene en un futuro.

¿En qué estás trabajando actualmente?

— De pronto vienen cosas nuevas, me voy a dedicar a grabar más, hacer música, hay cosas nuevas, pero yo creo que todo va a venir más para 2020.

¿Para dónde más llevarás la gira que traerás a Monterrey?

— Después de Monterrey acabo la gira en México, después de eso no tengo más pendientes, mas que grabar y seguir preparando material.

¿Cuál se podría decir que es tu pasatiempo cuando no estás haciendo música o de gira?

— Aparte de hacer la música, me gusta mucho cuando hago las canciones, me gusta mucho la parte del estilismo, el maquillaje, la peluquería, el arte.

A las 23:30 horas será la presentación de Bad Gyal en el escenario Deluxe, Del Hellow Festival, donde también estarán Caloncho y Los Amigos Invisibles.

Previamente estará en Guadalajara el viernes 23 de agosto junto a Kaydy Cain en Bismarck.