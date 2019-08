Camilo celebra la globalización musical

Camilo estuvo en México, un país al que visitó por primera vez.

El cantautor, músico y productor colombiano, lanzó recientemente su nuevo tema y video Tutu, el cual participa Pedro Capó.

“Podría ser mi primera vez en México, porque sólo conocía Tulum, pero hace un mes llegué a la Ciudad de México y me enamoré”, señaló en entrevista Camilo.

Con una corta trayectoria, el colombiano confesó que vive un buen momento.

“Estoy pasando por un buen momento, y no por el éxito, porque si me siento un artista muy exitoso en la medida que estoy teniendo contacto con la gente que escucha lo mío. Tengo el tiempo de abrazarlos y conocerlos, pero no por eso me siento tan feliz, sino porque estoy compartiendo la música que quiero de manera honesta. Además, tengo la oportunidad de tener una comunidad de gente que está más allá de si estoy sonando en la radio o no, que si la canciones es o no es un hit, eso me genera felicidad y ese es el momento que estoy viviendo”.

Camilo cambió de residencia hace poco, dejó Colombia para mudarse a Miami, algo que le implica una transformación en su entorno.

“Soy muy portátil, mi ancla es súper liviana y la mayoría de mi vida cabe en una maleta. Mi hogar va conmigo en la maleta junto a mi guitarra, mi novia y mi diario de tesoritos, que son pequeñas cosas que guardo y que no son relevantes a largo plazo. El tema Tutu la escribí en mi nueva casa en Miami, en mi nuevo apartamento, que es como igualito a la canción, como la melodía que es lánguida y frágil; a la vez es una canción gigante que cuando la escuchas a guitarra y voz te das cuenta que es un tema que se quiebra todo el tiempo”.

El músico reconoció que hoy en día ya no hay fronteras, ni manera de etiquetar la música.

“El arte se parece a su contexto histórico, social y político. No hay fronteras entre países, porque cada vez las fronteras son más imaginarias, donde el sentido patriótico está muriendo y yo lo celebro, no por el producto orgullo que yo tengo de ser colombiano, sino más allá de eso es el sentido de marcar la diferencia, eso pasa con la música que cada vez estamos preguntándonos qué tenemos en común, el sonido está persiguiendo eso. La globalización musical me gusta porque se caen los muros de los géneros que están cada vez con un sentido mas etéreo de todo”.

Por lo pronto, Camilo pasa por un proceso de purificación, en el que toma lo positivo y deja atrás lo negativo.

“Camilo está en un proceso de desintoxicación, en un proceso de purificación, es casi terapéutica la recuperación. Estoy en la terapia de decir: 'un momento que estoy saliendo de una cantidad de cosas que sobraban en mi vida y estoy empezando a tener un organismo muscular cada vez más sano. Me siento como después de una desintoxicación severa [risas]”.

Faceta romántica

Camilo reconoció que es un ser muy romántico, sobre todo por el momento emocional que vive junto a su prometida la actriz Evaluna, hija de Ricardo Montaner.

“Me motiva a perseguir la inspiración en todo. Soy muy romántico o a veces muy poco romántico en el tema de la inspiración. Soy un tipo de velitas, de una copa de vino, que me inspira mi novia pero también lo que pasa a mi alrededor”.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: