Confirman Matrix 4 con Keanu Reeves y Carrie- Anne Moss

¡Matrix 4 es un hecho! La cuarta entrega del filme de ciberinteligencia será protagonizado por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en sus papeles de Neo y Trinity, respectivamente, confirmó Warner Bros en un comunicado que difundió la revista Variety.

Lana Wachowski volverá a dirigir el filme, luego de hacerlo en 1999, 2001 y 2003.

"No podríamos estar más emocionados de volver a entrar The Matrix con Lana. Lana es una verdadera visionaria, una cineasta creativa singular y original, y estamos encantados de que esté escribiendo, dirigiendo y produciendo este nuevo capítulo en el universo de The Matrix", dijo el presidente de Warner Bros, Toby Emmerich, en el comunicado.

La cuarta entrega del filme comenzará a filmarse en 2020.

Las tres películas anteriores de la franquicia (The Matrix, de 1999; The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, ambas de 2003) han recaudado más de mil 600 millones de dólares en la taquilla mundial.

