¿La boda del año? Peña Nieto y Tania Ruiz podrían darse el sí en diciembre

Según informó la revista TvNotas el ex presidente de México ya le dio el anillo de compromiso a su novia durante un viaje a Madrid, lugar donde también fue su primera cita.

La publicación refirió que hablaron con un amigo de Peña Nieto, el cual dijo que "harán público en enlace hasta que se acerque la fecha, pues él no quiere que 'ataquen' a Tania por estar junto a él", y agregó que "cada día están más enamorados".

Además dijo que "por varios años tuvo que aguantar el mal humor y las malas caras que le ponía Angélica, pero con Tania todo es diferente, ella es muy cariñosa, romántica, detallista, y se entrega por completo a él. Enrique está realmente entusiasmado, se siente lleno de vida y muy alegre con ella, por eso, aunque pareciera que es una decisión muy prematura, no pensó dos veces en dar el paso".

También se dijo que la boda se podría realizar a principios de diciembre, pero que antes harán una fiesta de compromiso con la familia de ambos y sus amigos más cercanos.

En cuanto a la boda en la revista se publicó: "Enrique quiere ser muy discreto con todo esto, incluso ya le pidió a Tania que la boda no sea tan lujosa y que si le preguntan sobre ésta, niegue que se va a realizar. Quiere mantener un perfil bajo porque la situación política en el país está muy complicada y porque ya no quiere que ataquen ni critiquen más a Tania por estar junto a él", y agregó "todo será muy pequeño, harán la fiesta en una hacienda en el Estado de México y no contemplan a más de 300 invitados".















