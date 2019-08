Miranda! armará la fiesta electrónica en su nuevo disco

Ale Sergi y Juliana Gattas se han convertido en una pareja que contagia energía, fiesta, baile pero sobre todo dramatismo musical, a través de Miranda!

La agrupación argentina está de vuelta en México, para hacer el cierre de su gira Fuerte y presentar un nuevo tema de lo que será su nuevo material discográfico.

“Como siempre llevamos toda la energía y ahora más que nunca, con novedades como el nuevo sencillo Me gustas tanto, eso nos tiene entusiasmados; así como estar de vuelta en México para darle el cierre a la gira. Estamos preparando algo nuevo, por eso la importancia de estos tres últimos conciertos en los que vamos a tocar este adelanto que sacamos hace poco. Serán noches nostálgicas, donde vamos a celebrar nuestros primeros tres discos”, compartió Ale Sergi desde su estudio en Buenos Aires, Argentina.

Para el cantante de la agrupación de electro pop, el próximo disco retomará el sonido del primer disco pero partiendo sólo de las computadoras.

“La idea de hacer la canción Me gustas tanto y todo el álbum que vamos a sacar a fin de año, fue retomar el espíritu del primer Miranda!, el Miranda! electrónico, porque nos volvió a picar el gustito, que si bien no olvidamos lo electrónico, con el tiempo hemos incluido más músicos en la formación y ampliamos el espectro sonoro.

"Rescatamos esa manera de trabajar y el nuevo tema partió sobre sintetizadores, máquinas y programaciones, no hay un instrumento tocado en la canción salvo las voces, es un trabajo que me divierte hacer aunque sean muchas horas en el estudio”.

Ale Sergi reveló que prefiere experimentar en el sonido, que subirse a la tendencia del género urbano.

“Para el nuevo álbum estamos planeando looks muy particulares con ritmos distintos. Tratamos esta vez de no subirnos a la tendencia demasiado recurrente el género urbano que ha inundado por todos lados, no porque no me guste, porque me encanta el reguetón, trap y hip hop, pero siento que el pop ha sido invadido por este estilo, por eso nos parece bueno mantenernos en el pulso de discoteca y en los ritmos house, electro y tecno. No hay tanto de electrónico cantado con mezcla de pop, así que unimos ese universo de fiesta electrónica con la canción pop”.

Pasado y futuro

Ale Sergi aclaró que la nostalgia acapara la música, pero para ellos no significa mirar al pasado, sino al futuro.

“Hablo de nostalgia y tal vez me confundo porque creo que nostalgia es recordar un tiempo pasado, como si fuera mejor antes y no es así. Me gusta más ahora, aunque decidimos volver a ese sonido, no es por retroceder, sino sumar la experiencia y el recorrido musical, por lo que nos apoyamos de máquinas. Todo parte desde la computadora y no en la guitarra como lo hemos hecho antes”.

La moda de las colaboraciones

El integrante de Miranda! señaló que la colaboración nace de la necesidad de aprender, no de llegar a más público.

“En este disco nuevo aún no tenemos ninguna colaboración, no sabemos si habrán, no es una obligación,porque pareciera que hoy todo mundo debe estar en colaboración, sino tu canción no suena. La verdad preferimos mantenernos en la nuestra y hacer colaboraciones cuando surjan entre los artistas. Por ejemplo, Jay de la Cueva recién estuvo en mi estudio y estuvimos componiendo algo juntos. Lo que rescato no es llegar a más público sino aprender del otro artista y aprovecharme de su talento. El móvil de la colaboración debe ser lo musical y no por los números”.

Romance con México

Ale Sergi no puedo negar que tiene una relación consolidada con México.

“¡Vivimos un mega romance! Siempre nos gustó el país y muchas ciudades y la primera vez que tocamos en México fue en Guadalajara. Suponemos que más que un romance es una relación consolidada, creo que ya pasamos el primer momento del romance, así como cuando era toda novedad y ya somos un matrimonio consumado… de los buenos, porque nos seguimos amando hasta el día de hoy”.

“Ahora hemos sacado el estrés. Cuando empezamos sufríamos por todos los compromisos, pero ya estamos relajados y disfrutando cada momento”: Ale Sergi, músico.

Cierra de gira

Guanajuato. 22 de agosto, Nandas Bar

Guadalajara. 23 de agosto, Teatro Diana

Ciudad de México. 24 de agosto, Pepsi Center WTC

