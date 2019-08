Angélica Rivera reacciona ante boda de Peña Nieto y Tania Ruiz

Una de las parejas que más ha causado polémica en los últimos meses, sin duda es Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz que actualmente vuelven a estar en medio de la controversia por su supuesta boda que se llevará a cabo en diciembre de esta año, por lo que la ex primera dama de México, Angélica Rivera ya reaccionó al respecto.

También puedes ver:

De acuerdo con la revista TV Notas, Angélica Rivera está furiosa por esta noticia, pues Peña Nieto presentó a Tania Ruiz como su novia antes de que ellos firmaran el divorcio. Además, Rivera se enteró por medio de sus hijas, quienes aún mantienen contacto con los hijos de Peña Nieto.

"Sí, lo supo porque los hijos de Enrique se lo contaron a sus hijas, y ellas se lo dijeron; está que no cabe del coraje, aún no supera que él se haya dejado ver con Tania cuando aún no se divorciaba de ella, y mucho menos que se vaya a casar a menos de un año de haberla dejado", comentó una fuente cercana a Peña Nieto y Tania Ruiz.



















Publicidad



















Sin embargo, en conferencia de prensa Tania Ruiz mencionó que la noticia de su boda es falsa y afirmó que hasta se ríe cuando se entera de esas cosas.

Aquí el video…

Sin embargo, la fuente de la revista TVNotas destacó que sí se realizará pero Peña Nieto quiere que sea algo discreto.

También puedes ver: