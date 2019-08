Todos los ganadores de Los Metro 2019, premios para el teatro mexicano

En su segunda edición, los Premios Metropolitanos de Teatro, mejor conocidos como Los Metro, se convirtieron ya en un referente para los que se dedican a esta arte escénica y que logra reunir a los mejores talentos del pa

La encargada de conducir la gala fue la comediante Michelle Rodríguez, que no solo abrió la noche con un gran número musical, sino que durante toda la premiación inyectó una gran dosis de humor.

Del lado de los musicales, las grandes competidoras fueron A los 13, Hello, Dolly!, El beso de la mujer araña, Distroller, El Miusikul y Casi normales; mientras que de las no musicales La obra que sale mal, el diccionario, Edipo, nadie es ateo, fueron las más nominadas.

El Premio a la Trayectoria le fue entregado a Ana Ofelia Murguía, quien agradeció que se le reconozca su dedicación al teatro, profesión a la que calificó como su vida.

David Gaitán fue el ganador en la categoría de Mejor Adaptación de Obra de Teatro o Musical por Edipo: Nadie es Ateo, quien aprovechó su discursó de agradecimiento para mandar un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle ser justo en su estrategia contra la corrupción.

Tras un proceso de selección por parte de los 25 miembros del jurado, los ganadores son los siguientes.

Mejor Actuación Masculina de Reparto en una Obra

– Adrián Ladrón por Edipo nadie es Ateo

– Alejandro Morales por Edificio San Miguel

– Fernando Córdova por Guerra (A Clown Play)

– Ismael Corona por Las Hijas de Aztlán

– Óscar Narváez por El Diccionario

Mejor Actuación Femenina de Reparto en una Obra

– Carmen Ramos por Edificio San Miguel

– Conchi León por El Donador de Almas

– Marta Aura por El Padre

– Nohemí Espinosa por Guerra (A Clown Play)

– Sara Pinet por El Amor de las Luciérnagas

Mejor Actuación Masculina de Reparto en un Musical

– Diego Enríquez por A Los 13

– Jerry Velázquez por Casi Normales

– Jorge Gallegos por El Beso de la Mujer Araña

– Kalimba por Jesucristo Súper Estrella

– Mauricio Salas por Hello, Dolly!

Mejor Actuación Femenina de Reparto en un Musical

– Gabriela Núñez por La Gran Familia

– Lisset por Distroller, El Miusikul

– María Inés Villarreal por A Los 13

– María Penella por Casi Normales

– Marisol del Olmo por Hello, Dolly!

Mejor Actuación Masculina Principal en una Obra

– Alfonso Borbolla por Edificio San Miguel

– Arturo Ríos por Los Baños

– Artús Chávez por Guerra (A Clown Play)

– Luis Rodríguez “Guana” por La Obra Que Sale Mal

– Raúl Briones por Edipo: Nadie es Ateo

Mejor Actuación Femenina Principal en una Obra

– Carolina Politi por Edipo: Nadie es Ateo

– Gabriela de la Garza por Testosterona

– Luisa Huertas por El Diccionario

– Montserrat Marañón por La Tía Mariela

– Verónica Bravo por Visceral

Mejor Actuación Masculina Principal en un Musical

– Erik Rubín por Jesucristo Súper Estrella

– Federico Di Lorenzo por Casi Normales

– Gerardo Reynoso por The Opera Locos

– Mariano Palacios por Casi Normales

– Rogelio Suárez por El Beso de la Mujer Araña

Mejor Actuación Femenina Principal en un Musical

– Angelina Peláez por La Gran Familia

– Chantal Andere por El Beso de la Mujer Araña

– Daniela Romo por Hello, Dolly!

– María Anaya por The Opera Locos

– Susana Zabaleta por Casi Normales

Las 5 obras mejores calificadas para el Premio del Público “Telcel”

– A los 13 producida por TF producciones, Eugenio Leñero, Jesús Ochoa, Fernando Martínez y

Yosi Bernstein

– El Beso de la Mujer Araña producida por Juan Torres

– Guerra (A Clown Play) producida por La Piara Teatro

– La Tía Mariela producida por Once Once Producciones, Las Naves Producciones y el Instituto

de Cultura de Aguascalientes.

– The Shakespearean Tour producida por Parafernalia Teatro

Premio a la Mejor Obra de Teatro Presentado por Fiesta Rewards

– Edipo: Nadie es Ateo producida por Mgnifico Entertainment

– El Amor de las Luciérnagas producida por Los Guggenheim

– El Diccionario producida por la Compañía nacional de Teatro y Shelley Producciones

– La Obra Que Sale Mal producida por Próspero Teatro y Lemon Films

– Testosterona producida por Isabelle Tardan

Premio “Mastercard” a la Mejor Obra de Teatro Musical

– A los 13 producida por TF Producciones, Eugenia Leñero, Jesús Ochoa, Fernando Martínez y

Yosi Bernstein.

– Casi Normales producida por Toca Teatro

– Hello, Dolly! producida por Tina Galinda, Claudio, Morris Gilbert y OCESA

– Jesucristo Súper Estrella producida por Gou Producciones

– The Opera Locos producida por Ylana y Moza Live Entertainment

Mejor Diseño de Video

– Angie Santamaría Daffunchio por Konrad, El Niño Que Salió de una Lata de Conservas

– Daniel Primo por Humedad

– Daniel Primo por La Ceguera no es un Trampolín

– Mario Martínez Chávez por Distroller, El Miusikul

– Maxi Vecco por Jesucristo Súper Estrella

Mejor Adaptación de Obra de Teatro o Musical

– Ana Graham y Antonio Vega por El Ensayo (Ten out of twelve)

– David Gaitán por Edipo: Nadie es Ateo

– Diego del Río por Las Tres Hermanas

– Fernando Bonilla por A Ocho Columnas

– Iker Madrid y Diego del Río por Casi Normales

Mejor Obra para Público Joven

– Ernest y Bottom producida por Nocturno Teatro

– Konrad, El Niño Que Salió de una Lata de Conserva producida por Teatro en Fuga.

– Los Cuentos de la Catrina producida por Nueve

– Príncipe y Príncipe producida por La Caja de Teatro

– Distroller, El Miusikul producida por Amparo Serrano

Dramaturgia Mexicana

– Alejandro Ricaño por El Amor de las Luciérnagas

– Bárbara Colio por Humedad

– Reynolds Robledo por Sonámbulos

– Sabina Berman por Testosterona

– Seth Bockley, Devon de Mayo y Artús Chávez por Guerra (A Clown Play)

Mejor Composición Musical Original para una Obra

– David Ortíz y Ricardo Estrada por Dónde Los Mundos Colapsan

– Jacobo Lieberman por La Ceguera No Es Un Trampolín

– Leonardo Soqui por La Tía Mariela

– Rodrigo Espinoza por Edipo: Nadie es Ateo

– Silvestre Villarruel por Konrad, El Niño Que Salió de una Lata de Conservas

Mejor Composición Original para Musical Mexicano

– Eduardo Piastro y Sergio magaña por Rentas Congeladas

– José Ignacio, Benjamín Pérez, Amparo Serrano, Andrea Rocha, Claudio González, Michelle

Batres y Miguel Pérez Cuesta por Dristroyer, El Miusikul

– Leonardo Soqui, Claudio Lomnitz y Alberto Lomnitz por La Gran Familia

Mejor Composición Original para un Musical Extranjero

– Andrew Lloyd Webber y Tim Rice por Jesucristo Súper Estrella

– Jason Robert Brown por A Los 13

– Jerry Herman por Hello, Dolly!

– John Kander y Fred Ebb por El Beso de la Mujer Araña

– Tom Kitt y Brian Yorkey por Casi Normales

Mejor Coreografía y/o Movimiento para una Obra

– Jimena Saltiel y Pablo Rodríguez por El Hilador

– Marco Antonio Silva por El Padre

– Oswaldo Ferrer por La Tía Mariela

– Ruby Tagle por Viena 19: La Sangre

– Vivian Cruz por Medea

Mejor Coreografía y/o Movimiento para un Musical

– Cecilia Cantú por Distroller, El Miusikul

– Gabriela Aldaz Perroni por A Los 13

– Jason A. Sparks por Hello, Dolly!

– Luis Carlos Villarreal por Casi Normales

– Pablo Rodríguez por El Beso de la Mujer Araña

Mejor Diseño Sonoro para una Obra

– Cristobal Maryán por El Ensayo (Ten Out Twelve)

– Diego Santana por Ernest y Bottom

– Miguel Jiménez por La Tía Mariela

– Xicoténcatl Reyes por La Ceguera No Es Un Trampolín

– Xicoténcatl Reyes por Los Baños

Mejor Diseño Sonoro para un Musical

– Alejandro García por Casi Normales

– Gastón Briski por Jesucristo Súper Estrella

– Luis López Segovia por The Opera Locos

– Miguel Jiménez por A Los 13

– Miguel Jiménez por Hello, Dolly!

Mejor Diseño de Vestuario para una Obra

– Estela Fagoaga por La Tía Mariela

– Giselle Sandiel por Príncipe y Príncipe

– Jerildy Bosch por Konrad, El Niño Que Salió de una Lata de Conservas

– Mario Marín por Edipo: Nadie es Ateo

– Ricardo Loyola por La Ceguera No Es Un Trampolín

Mejor Diseño de Vestuario para un Musical

– Estela Fagoaga por Hello, Dolly!

– Eugenio Alzás por El Beso de La Mujer Araña

– JCT Producciones por A Los 13

– Marcela Valiente por Distroller, El Miusikul

– Tatiana de Sarabia por The Opera Locos

Diseño de Iluminación para una Obra

– Alejandro Luna por Edipo: Nadie Es Ateo

– Jesús Giles por Viena 19: La Sangre

– Matías Gorlero por El Amor de las Luciérnagas

– Matías Gorlero por El Hilador

– Matías Gorlero y Félix Arroyo por La Ceguera No Es Un Trampolín

Diseño de Iluminación para un Musical

– Carlos Atienza y Regina Morales por Hello, Dolly!

– Jason Kantrowintz por Jesucristo Súper Estrella

– Oscar Acosta por El Beso de la Mujer Araña

– Sergio Écatl e Ismael Carrasco por Distroller, El Miusikul

– Victor Zapatero por Casi Normales

Mejor Escenografía para una Obra

– Auda Caraza y Atenea Chávez por El Diccionario

– Félix Arroyo por Príncipe y Príncipe

– Matías Gorlero y Félix Arroyo por La Ceguera No Es Un Trampolín

– Nigel Hook por La Obra Que Sale Mal

– Sergio Villegas por El Hilador

Mejor Escenografía para un Musical

– Adrián Martínez Frausto y Emilio Zurita por Hello, Dolly!

– Emilio Zurita por A Los 13

– Jorge Ballina por Casi Normales

– Oscar Acosta por El Beso de la Mujer Araña

– Pablo Garza Segovia y Sérgio Écatl por Distroller, El Moiusikul

Mejor Dirección de una Obra

– Alejandro Ricaño por El Amor de las Luciérnagas

– David Gaitán por Edipo: Nadie Es Ateo

– David Gaitán por La Ceguera No Es Un Trampolín

– Enrique Singer por El Diccionario

– Mark Bell por La Obra Que Sale Mal

Mejor Dirección de una Obra Musical

– David Ottone, Joe O`Courneen y Armando Ayala por The Opera Locos

– Diego del Río por Casi Normales

– Jason A. Sparks por Hello, Dolly!

– Marco Anthonio y Beto Torres por A Los 13

– Nick Evans por Jesucristo Súper Estrella

Premio Escénica Ciudad de México

– CARRETERA 45

– CENTRO CULTURAL EL HORMIGUERO

– COMPAÑÍA DE TEATRO PENITENCIARIO

– Festival DRAMAFEST

Premio a la Trayectoria

– Ana Ofelia Murguía