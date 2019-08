Unen esfuerzos para la producción y distribución del cine mexicano en Jalisco

Jalisco es el segundo estado con más producción cinematográfica, después de la Ciudad de México.

El 90 por ciento de los apoyos que entrega EFICINE se concentran en la capital del país, eso fue una de las razones por las que la Secretaría de Cultura de Jalisco y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), firmaron este miércoles un memorándum de vinculación, que promoverá tanto las producciones, como la proyección del cine nacional en el estado.

“Estamos muy contentos de trabajar de la mano, de forma tan cercana con el IMCINE, que reconoce a Jalisco como esta gran cuna cinematográfica de la región, pues el segundo estado a nivel nacional en la producción cinematográfica, así como el estado que se representa a través de un festival de cine (Festival Internacional de Cine en Guadalajara) que es grandioso. Este acuerdo es un gran paso, porque estamos convencidos que esta suma de miradas y esfuerzos es para lograr más proyectos.

"Por ejemplo, el tema de la proyección del cine en el espacio público y las comunidades es parte fundamental de firmar este convenio; además de incluir la programación cinematográfica en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión es otros de los puntos, con eso buscamos -justamente- el que podamos llegar a más personas. El punto es no depender de los recursos económicos o las salas comerciales para poder hacer curadurías completas para regiones específicas de Jalisco”, señaló Giovana Jaspersen García, secretaria de Cultura de Jalisco.

Tercera semana de agosto. #LasMásTaquillleras del cine mexicano se conmocionan con el regreso de Héctor Suárez: 🥇 'Mentada de padre' de Fernando Rovzar y Mark Alazraki. 🥈 'La camarista' de @lilaavilescine. 🥉 '¿Conoces a Tomás?' de María Torres.#MuchosCinesParaTodos pic.twitter.com/yhSxkZQgvQ — IMCINE (@imcine) August 19, 2019

Una de las primeras acciones que se desprenden de este trabajo coordinado entre IMCINE y SC, tendrá lugar este jueves y el viernes, a partir de las 10:00 horas, en el Museo Cabañas, con las charlas “Hablemos de lo nuestro”, donde se darán detalles sobre los programas de apoyo a la producción cinematográfica y cómo prepararse para solicitarlos.

Además, se presentarán los proyectos de vinculación comunitaria y promoción cultural a través del diseño de rutas de festivales.

“Estamos tomando las primeras medidas en el sentido que aquí en Jalisco se conozcan a fondo y se apropien de todos los instrumentos de apoyo a la producción que se manejan desde el IMCINE, porque hemos detectado en nuestras estadísticas que están demasiado centralizados los apoyos en la Ciudad de México”, añadió María Novaro, directora general de IMCINE.

🎯En el encuentro de #HablemosDeLoNuestro buscamos platicar con la comunidad cinematográfica, sobre el quehacer en la región. 👥 Confirma tu asistencia en 👉 https://t.co/w36IsQO9bq ¡Acompáñanos !📣 pic.twitter.com/B2tiMzJZix — IMCINE (@imcine) August 20, 2019

Salud del cine mexicano

La directora de IMCINE, María Novaro señaló que el cine mexicano recuperó su salud.

“México está produciendo más cine que nunca en su historia. Desde hace tres años rebasamos los números de películas producidas en la época de oro, pero no se está viendo en su totalidad, sólo se exhibe un tipo de cine y en un solo espacio que no es muy accesible para todos los mexicanos. El cine mexicano está muy de moda y desde hace varios años en el mundo no hay festival internacional que no se comunique con nosotros para ponerlo en sus secciones oficiales; esa diversidad debe ser accesible a los mexicanos. En este momento lo que no se cumple, es que los mexicanos no tienen acceso a su propio cine”.

Entre las acciones que se desprenderán de esta vinculación se encuentran:

La reactivación del circuito de salas de audiovisuales en Jalisco y la exhibición de catálogos de IMCINE. Esto facilitará el acceso a acervos fílmicos en espacios públicos de acceso libre, para que la ciudadanía ejerza su derecho a ver cine mexicano, producido con recursos públicos.

La televisión pública del estado, en este caso Jalisco TV, será parte de este esfuerzo al transmitir películas producidas por el Estado Mexicano.

Articular las iniciativas de la sociedad civil organizada que promuevan proyectos de fomento al cine en Jalisco para lograr un mayor acceso a los beneficios de apoyos públicos y utilización de infraestructura cultural consolidada.

. @imcine y @CulturaJalisco, de la mano de @CANACINE y @filmaenjalisco, compartieron un espacio con la comunidad empresarial de Jalisco para compartir los detalles de los estímulos fiscales que existen para impulsar el desarrollo de la industria fílmica en #Jalisco. pic.twitter.com/pR9Vk5nHVy — Cultura Jalisco (@CulturaJalisco) August 21, 2019

A detalle

800 MDP para apoyo a proyectos cinematográficos

185 cintas mexicanas en 2018

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: