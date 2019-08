Con música y baile dan el último adiós a Celso Piña

View this post on Instagram

#FOTOGALERIA Cerca de 5 mil personas despidieron a despidieron a Celso Piña en la misa de cuerpo presente celebrada en la Basílica de Guadalupe en Monterrey La ceremonia religiosa comenzó en punto de las 12 del mediodía frente a familiares, amigos cercanos al artista y cientos de seguidores de la música que Celso interpretó. Al concluir la celebración el ataúd fue colocado en el atrio de la Basílica en donde un grupo entono las canciones del artista. Después comenzó el recorrido por calles de la colonia Independencia, Nuevo Repueblo, hasta concluir frente a la casa del músico en la colonia Cerro de la Campana. En ese lugar cientos de personas lo esperaban para aplaudirle y seguir cantando. Aunque estaba contemplado que el cuerpo permaneciera pocos minutos, la estancia frente al domicilio se prolongó por poco más de media hora. Finalmente la carroza se marcho con los restos del artista hasta la capilla funeraria en donde su cuerpo será incinerado.