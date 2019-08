Reportero agrede a una elemento de seguridad en el Teatro Diana

Un supuesto reportero agredió el viernes por la noche a una elemento de seguridad en el Teatro Diana, en Guadalajara, mientras se desarrollaba la presentación del grupo argentino Miranda.

A través de un video, se observa que el reportero identificado como Manuel Hernández, grabar a la mujer, elemento de seguridad del recinto, luego de que ella le pidió tomar su lugar. A empujones y agresiones verbales, el reportero le exigió un asiento preferencial para la presentación, pues no quería el espacio designado para la prensa. Como no se le asignó, comenzó a golpear a la mujer.

Después de lo sucedido, el personal del Teatro Diana envió un comunicado en redes sociales en el que rechaza cualquier tipo de violencia hacia su personal e hizo un llamado a la tolerancia.

Por su parte, la Universidad de Guadalajara emitió un comunicado en el que reprueba los actos violentos y refrendó su compromiso por salvaguardar a seguridad de todos los asistentes.

A su vez, afirmó que ya se tomaron las medidas legales contra el periodista para que las agresiones no queden impunes.

En redes sociales las reacciones no se hicieron esperar. LordBoletos, como lo apodaron los reporteros de espectáculos, “agredió a una acomodadora del teatro, porque se le señaló de manera respetuosa que ese no era su lugar. El tipo respondió de manera ofensiva y gritando, ‘soy medio de comunicación y no sabes quien soy’”.