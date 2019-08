Daniel Sosa, un nuevo adulto que brilla en el stand up

El comediante y creador de videos Daniel Sosa, quien surgió en la primera etapa del stand up en México junto a Ricardo O’Farrill, Sofía Niño de Rivera y Carlos Vallarta, cuenta con dos especiales de comedia en la plataforma Netflix y está listo para más retos en su carrera, pues ha podido superar tragos amargos y con eso alcanzar una madurez a su corta edad.

Sosa inició su carrera en los escenarios a los 18 años de edad y ahora, a sus 25, reconoce que el medio podría ser hasta cierto punto peligroso para un joven por el estigma de convertirse en un rockstar.

“Es complicado porque cuando estaba chavillo era un wey que se cambió de escuela privada a pública por cuestión de lana, y cuando me llega esta oportunidad de empezar a cobrar bien por un show para mí fue un madrazo emocional y mental, hasta que empezó a pasar el tiempo y te das cuenta que no es así; tuve que ir a un psicólogo porque mi inmadurez no me lo daba todavía, y poco a poco entendí que hay que invertir en un seguro, en tu retiro, y por eso dejé de tomar un año”.

Daniel aceptó que aunque no llegó a un grado de alcoholismo, de seguir en ese camino podría haber tocado fondo.

“Me pegó fuerte, no al punto de que me fuera a costar mi carrera, pero tenía claro que si no tenía cuidado iba a pasar. Pasó por la popularidad, imagínate llegar a un antro con la mejor mesa para un chavo de 19 años es un destanteo cañón, hasta que se me juntaron las crudas, y ahí dije ‘si yo no pongo un alto ahorita, mi carrera, mi dinero, mis planes, mi futuro, se van a ir a la ching***’, debes valorarte”, agregó.

Por otra parte, el comediante aseguró que estar dentro de una plataforma de streaming como Netflix es una gran responsabilidad, pues lo más importante es que el trabajo llegue a la mayor cantidad de gente del mundo y pueda ser entendible.

“Yo creo que hay que saber adaptarse. Todo es personal, parte de la esencia del stand up y que sea comedia internacional, que lo entiendan hasta con subtítulos”.

Su nuevo espectáculo Un nuevo adulto, que traerá a la Sultana del Norte el próximo viernes 30 de agosto, es justo una expresión de lo que la vida le ha enseñado.

“Es una continuación del segundo show de Netflix que se llama Maleducado, y es un show con temas sobre cómo ser Un nuevo adulto, es que no te enseñan a ser adulto; de eso habla el show”.

30 agosto, a las 21:00 horas, en el Auditorio Río 70, con su Nuevo adulto tour, Daniel narra cómo vive esa transformación entre ser un niño idiota a un adulto idiota. Será acompañado por el comediante Alex Fernández.

¿Comediante o standupero?

A pregunta expresa dijo: “Yo soy cantante (risas), yo creo que soy comediante, el título de standupero es por lo que haces, pero al final de cuentas también he escrito para programas de tele, series, he actuado en películas, he interpretado sketches; yo creo que comediante es la palabra”.

Especiales de Daniel Sosa en Netflix

• Sosafado. Daniel se mete en la piel de varios personajes, incluidos un dealer de Tupperware, un cura que siempre tiene sed y un guerrero del caballo de Troya.

• Maleducado. En su segundo especial, Sosa reflexiona sobre su infancia, las tradiciones mexicanas y el problema con la película Coco.