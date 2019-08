Edgardo del Villar afirma sentirse bien tras cirugía

A 14 días de que fuera intervenido quirúrgicamente por tres tumores encontrados en su cerebro, el presentador de noticias de Telemundo, Edgardo del Villar, compartió en su cuenta de Instagram que está bien y acompañado por su pareja Carolina Novo.

“Disfrutando como nunca al lado de un ejemplo de fortaleza y amor incondicional @carolinanovoaarias el primer día del resto de mi vida”, escribió Del Villar.

Hace unos días el conductor confirmó la presencia de cáncer.

“Carolina y yo nos reunimos con el equipo médico para ver los resultados de mis exámenes. Desafortunadamente no fueron lo que se esperaba y los médicos confirmaron la presencia de cáncer. Mientras me preparo para la siguiente fase de mi tratamiento médico, mi fe en Dios es más fuerte que nunca, y él me ha bendecido con los mejores profesionales médicos del mundo. Espero poder seguir manteniéndolos informados sobre mi estado de salud”, explicó.

Edgardo fue hasta 2012 el presentador titular de Las Noticias de Televisa Monterrey, además también se ha desempeñado como Director de Noticias y presentador titular en diversas estaciones radiofónicas mexicanas como MVS, Radio Fórmula y Núcleo Radio Monterrey, en noviembre del mismo año recibió el premio Nuevo León Periodismo e Igualdad de Género 2012, por parte del Instituto Estatal de las Mujeres.

Con más de 20 años de experiencia reportando las noticias a la audiencia de habla hispana, Edgardo del Villar se une al equipo de noticias de Telemundo 47, después de trabajar como corresponsal de noticias para Al Rojo Vivo con María Celeste.

Del Villar también fue presentador de noticias para los programas de la misma cadena: Un Nuevo Día y Noticias Telemundo.