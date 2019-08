John Travolta confunde a Taylor Swift con una drag queen

Sin duda la última edición de los MTV Video Music Awards estuvo llena de momentos memorables como la presentación de Missy Elliot y sus emotivas palabras, pero sin duda las risas de la noche se las llevó John Travolta.

El veterano actor fue el encargado de entregar el premio a Mejor Videoclip de 2019 a Taylor Swift por You Need to Calm Down, en el que la cantante compartió escena con diversas personalidades del mundo del espectáculo, incluidas algunas famosas drag queens.

Mientras Taylor se entretuvo abrazando a algunas de sus invitadas en dicho video, Travolta quiso entregar el galardón a Jade Jolie, drag queen que personificaba a Swift en el videoclip.

En el video que circula en redes sociales se puede observar como el actor se da cuenta casi inmediatamente de su error, pero no pudo evitar que Jolie se apenara por un momento.