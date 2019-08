Mónica Naranjo celebrará 25 años de carrera en México y ya confirmó tres conciertos en el país como parte de su gira Renaissance 2019.

"La pantera vuelve", señaló la cantante española en sus redes sociales, quien regresa a presentar sus grandes éxitos.

"En vuestro país empezó todo… y yo no podía dejar pasar esta gira sin ir a daros las gracias. ⁣⁣ México es mi casa, una casa llena de gente maravillosa a la que tengo muchas ganas de darles las gracias por este viaje de vida", compartió Mónica Naranjo.

"Y gracias al equipo de @sgproduccionesmexico por embarcarse conmigo en esta aventura que supone mi vuelta a mi segunda casa, esa que echo tanto de menos", agregó.

Mónica Naranjo tuvo un receso en su carrera, ahora está de regreso y reveló algunas de las razones.

"Me bajé de aquí porque lo necesitaba… porque se me agotaron las fuerzas para dar lo mejor de mí y porque no puedo ponerme enfrente de vosotros a medias…. pero ni un sólo día he dejado de echaros de menos… y aquí estoy… con la humildad y el miedo a que me hubieseis olvidado, pero con la ilusión de una mujer renacida, reconstruida de sus cenizas y que está aprendiendo a disfrutar de algo que es parte de mi vida… la música". ⁣



⁣⁣Presentaciones

Los boletos se pondrán a la venta, a partir del 29 de agosto a las once de la mañana. Para los shows de Guadalajara y Ciudad de México será por Ticketmaster; mientras que para Monterrey será por Superboletos.

Guadalajara. 18 de enero, Auditorio Telmex.

Ciudad de México. 23 de enero, Auditorio Nacional.

Monterrey. 25 de enero, Arena Monterrey.

