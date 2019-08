Padre de Carlos Loret de Mola denuncia cacería de periodistas

El pasado sábado, un día después de que Carlos Loret de Mola renunciara a Televisa, Rafael Loret de Mola publicó un video en su canal de YouTube en el que asegura que Andrés Manuel López Obrador, personalmente, o a través de Alfonso Romo, comenzó a negociar convenios de publicidad con los grandes medios nacionales, entre ellos la televisora de San Ángel

El también periodista dijo que el gobierno federal realizó un acuerdo millonario con Televisa con el cual puede solicitar guillotinar periodistas y hasta cambiar los formatos de los noticieros. También afirmó que algunos medios ya bajaron su tono y hasta su dignidad.

En su mensaje el padre de Carlos Loret también fue contundente al decir que no no defiende a nadie.

“Esto mis queridos amigos es lo que está pasando. No mencioné a nadie ¿eh? Fíjense no mencione a ningún periodista. No estoy defendiendo a nadie, me estoy defendiendo yo. Me estoy tratando, diciendo la verdad, de poner a salvo, pero sin dejar de dar la cara y sin dejar de pelear”.