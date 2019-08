Todo lo que tienes que saber de El Cristal Encantado: La Era de la Resistencia

Basado en The Dark Crystal, el innovador largometraje de Jim Henson de 1982, El Cristal Encantado: La era de la Resistencia, cuenta una nueva historia épica, ambientada muchos años antes de los eventos de la película, y se realizó utilizando títeres clásicos con efectos visuales de vanguardia. Esta cinta se estrenará el 30 de agosto en Netflix.

¿De qué trata?

Basado en T he Dark Crystal, el innovador largometraje de Jim Henson de 1982, El Cristal Encantado: La era de la Resistencia, cuenta una nueva historia épica, ambientada muchos años antes de los eventos de la película, y se realizó utilizando títeres clásicos con efectos visuales de vanguardia. El mundo de Thra se está muriendo. El Cristal de la Verdad está en el corazón de Thra, una fuente de poder indecible. Pero está dañada, corrompida por el malvado Skeksis, y una enfermedad se extiende por toda la tierra. Cuando tres Gelfling descubren la horrible verdad detrás del poder de los Skeksis, se desarrolla una aventura a medida que se encienden los fuegos de la rebelión y comienza una batalla épica por el planeta.

Elementos claves de la serie

GELFLING: Una raza pacífica e industriosa de personas elfas con una fuerte conexión con la naturaleza. Incluso si no siempre se llevan bien, viven en paz con el mundo que los rodea. Los héroes de nuestra historia.

SKEKSIS: Un grupo malvado de señores egoístas y sádicos que gobiernan sobre los Gelfling. Son vanos, insensibles, pomposos y obsesionados con engañar a la muerte. Los Skeksis no son originarios de Thra y hasta ahora han usado su avanzada tecnología para mantener a Gelfling dependiente de ellos.

MYSTICS: Son las contrapartes pacíficas y pasivas de los Skeksis, surgieron cuando la luz del Cristal de la Verdad brilló sobre los urSkeks durante la Segunda Gran Conjunción y dividió a los urSkeks en dos seres. Mientras que los Skeksis son rapaces, caprichosos y crueles, los Mystics, son criaturas creativas y curativas.

PODLINGS – Una raza de personas pequeñas, a menudo sucias, traviesas y con cara de papa que viven en calabazas gigantes. Les encanta pasar un buen rato y meterse en problemas. Los podlings son muy terrosos y rústicos y hacen todos los trabajos de baja categoría que nadie más quiere hacer.

THRA – Thra es el nombre del mundo que comparten Gelfling y Skeksis. Es una hermosa tierra de frondosos bosques, coloridos desiertos y montañas. Tiene tres soles y tres lunas y es el hogar de todo tipo de criaturas extrañas que se pueden ver corriendo, volando y rodando por donde quiera que mires. Con la excepción del Skeksis, todo lo que vive en Thra está conectado.

EL CRISTAL DE LA VERDAD – También conocido como el Cristal Oscuro. Es el corazón de Thra. Una vez brilló claro y puro pero ha sido corrompido y torcido por el malvado Skeksis.

Los personajes

Rian

Héroe reacio. Clan de Stonewood. Guardia. El hijo de Ordon. Cabello espeso, marrón oscuro despeinado y salvaje, roto por una sola franja de azul sobre su ojo derecho. Lleva una lanza. Prefiere divertirse en lugar de tomar sus deberes como guardia muy en serio. Cuando su mundo se pone al revés, Rian se embarca en una búsqueda para decirle a los Gelfling la verdad sobre los Skeksis. Se unirá a los otros héroes de Thra y se convertirá en un líder.

BreaSabelotodo. Clan Vapra. Curiosa. La más joven de las hijas de All-Maudra, pero rara vez se viste como una princesa y no tiene interés en ser una. Ella es apologéticamente inteligente, pasando la mayor parte de su tiempo en la biblioteca, pero descubre que debe aplicar ese conocimiento al mundo real cuando comienza a darse cuenta de que los Skeksis no son lo que parecen y lo que ella sabe podría no ser la única forma.

DeetPez fuera del agua. Clan Grottan. Sucia. Pequeña, incluso para un Grottan. Inocente y sin miedo. Deet es una implacable optimista. Suave y llena de alegría, Deet ve el lado positivo a todo y se adapta a los muchos entornos nuevos en los que se encuentra mientras viaja desde su clan en busca de la Madre Aughra para encontrar una manera de detener el oscurecimiento.

AughraAughra es Thra. Es la encarnación física de la tierra de Thra, sabia e ilustrada, lider de nuestros héroes. Cuando Thra se está muriendo, ella lo siente y despierta para ayudar a salvar la tierra y a los Gelfing.

Maudra Fara

Maudra Fara, es la líder del Clan Stonewood. El Clan Stonewood era un clan Gelfling. Rian y su padre Ordon eran miembros. Los Stonewood eran fuertes y orgullosos y muchos fueron empleados como guardias en el Castillo del Cristal. La única prioridad de Maudra es proteger a su clan, y está preparada para ponerlos por encima de todo. Maudra Fara tiene la mayor experiencia en tratar con los Skeksis, ya que la aldea de su clan está más cerca del Castillo del Cristal.

El doblaje

A detalle:

Fecha de estreno: Viernes, 30 de Agosto, 2019

Director: Louis Letterier

ProductoresEjecutivos: LisaHenson,LouisL eterrier ,HalleStanford

Productores Co-Ejecutivos: Jeffrey Addiss & Will Matthews, Javier Grillo-Marxuach, Blanca Lista Productora:R itamariePeruggi

ProductorenLínea:T imWellspring Productora Asociada: Cameron Richardson Coproductora: Vivian Lee

Producida por: The Jim Henson Company Formato: 10 Episodios de 1 hora cada uno.

