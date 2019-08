'Padre solo hay uno': Julián Gil responde a Marjorie de Sousa

Julián Gil y Marjorie de Sousa vuelven a estar en medio de la polémica tras las declaraciones que el actor hizo sobre su pequeño hijo Matías, pues Gil aseguró que no lo extraña debido a que no lo conoce y que aceptaría si ella decide rehacer su vida con otro hombre para darle una figura paterna a Matías.

Te puede interesar:

Por esta razón, Marjorie de Sousa respondió que su hijo "tiene mucha madre", además la actriz le agradeció porque tras esa situación se ha convertido en una mejor mujer.

"Yo de todo corazón lo bendigo, me he probado en un terreno que jamás me imaginé que me tocaría vivir y yo se lo agradezco porque me ha hecho una mejor mujer", mencionó la actriz venezolana de 39 años de edad.

Pero Julián Gil tampoco se quedó callado y por medio de su cuenta de Facebook mencionó que ese tipo de declaraciones resume todo lo que ha pasado con su caso.

Dictan sentencia final en caso Marjorie de Sousa y Julián Gil Para muchos, los puntos establecidos por el juez son una gran sorpresa

"Esas tres palabras indican cuales son sus intereses, ella no quiere, no pretende de ninguna manera que yo como padre esté en la vida del niño (…) Para ella la figura paterna no existe, no es necesaria", mencionó el actor de 49 años de edad.

Aquí el video…

También puedes ver: