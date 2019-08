'Hay que alzar la voz contra la violencia pero sin hacer daño': Yuri

Yuri es una de las cantantes más reconocidas de México y Latinoamérica, quien durante más de tres décadas de carrera ha interpretado canciones dedicadas a la mujer. En entrevista con Publimetro, la veracruzana de 55 años de edad habló sobre su nuevo sencillo Una mentira más que realizó a lado de la cantante española, Natalia Jiménez y celebró que actualmente las mujeres alcen la voz para pedir respeto.

¿Cuál es la esencia de esta nueva canción Una mentira más?

Esta canción no muestra a la típica mujer a la que dañaron y se queda llorando. No, nosotras no. Creo que la mujer de ahora ya no puede tener esas reacciones de mátame, pégame pero no me dejes, las mujeres ya entramos a otro nivel, pero eso no quiere decir que seamos más o menos que los hombres, sino que nos valoremos, nos amemos y nos demos nuestro lugar y obviamente el video de esta canción trata de eso. A las dos nos engaña el mismo hombre pero no se queda con ninguna, le damos su cachetadón y lo mandamos a freír chayotes, entonces eso me gustó y fue lo que quise hacer.

¿Qué opinas sobre alzar la voz en contra de la violencia de género?

Definitivamente hay que alzar la voz y decir ‘aquí estamos, respétenos’, eso se vale pero sin hacer daño a nadie, así como lo hacen diferentes movimientos. Pero por qué no vamos a hablar, por qué no vamos exigir respeto, que haya más leyes para nosotras, lo valemos. No estoy de acuerdo que la mujer sea sumisa o que sea solo para lavar y planchar, ahora las mujeres tiene que salir a trabajar y muchas lo hacen solas, mantienen su casa, a sus hijos y a sus familias.

Siempre te has caracterizado por se una mujer fuerte ¿eso lo demuestras en tu música?

Nunca me he querido quedar como la típica engañada llorando emborrachada, no señor esa mujer no viene a mi mente. Yo no soy esa. Nunca he sido esa mujer porque confieso que yo siempre botaba a los hombres, tuve que pedir perdón a varios a los que hice sufrir y por eso llegó Dios a mi vida, no por buena persona porque yo era terrible (…) Pero ahora obviamente cambió mi forma de pensar y aún siendo una mujer con 24 años de casada, ya se la canté a mi marido, le dije ‘chulo el día que no quieras estar conmigo y me cambies por una de 25 avísame’. Para qué perder el tiempo, que flojera estar con alguien que no te quiere y que sabes que te engaña.

¿Cuál es tu percepción sobre los hombres actualmente?

No tengo nada en contra de los hombres, mi mente ha cambiado acerca de los varones porque no todos son iguales pero desgraciadamente los que están acostumbrados o vieron que sus padres engañaban a sus mamás o las golpeaban, pues hacen lo mismo. No puedes ser un buen papá si no tuviste un buen papá o ser un buen esposo si no viste que tu papá fue un buen esposo con tu mamá, ese es el ejemplo que das. Por eso quise que esta historia fuera así, que Natalia Jiménez y yo nos pusiéramos de acuerdo, como amante y esposa, y dijéramos ni ella ni yo, aquí nadie ganó, el que perdió fue él.

¿Qué significa esta nueva canción para ti?

Es una nueva etapa en mi carrera y estoy segura de que a las mujeres les va a gustar muchísimo. Realmente este tema llegó hace unos meses a mis managers a través de José Luis Roma de Río Roma y bueno, yo soy fan de ellos, componen espectacular y cantan divino. Cuando la escuché dije sí, esta canción es para una intérprete, estos son los temas que yo necesito cantar y que son de los que han sostenido mi carrera como Maldita primavera, Es ella más que yo, Amiga mía, Detrás de mi ventana, entre muchas otras.

¿Cómo fue trabajar con Natalia Jiménez?

Desde hace tres años yo quería hacer algo con Natalia porque canta divino y tenemos muchas cosas en común, somos mujeres aguerridas, tenemos el temperamento fuerte, somos guerreras, somos mujeres sin filtro y a veces nos va mal por eso. Tuve la oportunidad de conocerla y nos llevamos muy bien, es súper mexicana, es más mexicana que yo, sabe más sobre comida de México que yo, echa más pelangochadas que yo, es una mexicana típica. Realmente admira México y eso me llama mucho la atención de un español, entonces hicimos una buena química, grabamos esta canción separadas porque ella vive en Miami y yo en México pero nos juntamos para hacer el video, que se filmó en la Hacienda de Tekik de Regil en Mérida, y todo se dio muy bien, ella muy sencilla, muy humilde como debemos de ser todas estemos en la posición que estemos y se dio una relación padrísima.

En esta canción te vemos con otro look…

A mí siempre me gusta cambiar de look, soy muy inquieta, Me encanta la moda, me encanta ver lo que usan Beyoncé o Jennifer López que son mujeres aguerridas, luchonas, que se dejan ver y me inspiran, no imitarlas artísticamente pero tener esa actitud. El 80% de mis seguidoras en redes sociales son mujeres y muchas son jóvenes, siempre me comentan que les encanta cómo me visto, entonces me gusta que dentro de mis videos metamos moda porque a mí me gusta el carnaval, el pelazo, el vestido, el neón, los fluorescentes.

