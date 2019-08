El Tío Pedrito dirá adiós a los escenarios, pero no a Youtube

El Tío Pedrito, como muchos usuarios de las redes sociales le llaman al comunicador Pedro Sola, anunció en entrevista con Publimetro que pondrá fin a su carrera de actuación en diciembre próximo, cuando cierre su temporada el Tenorio cómico cuarta transformación, en el que participa.

“Yo creo que en este Tenorio (cómico) que termina temporada en diciembre voy a cerrar la carrera de la actuación; así como la de DJ duró sólo una noche, así con la actuación. Lo que pasa es que me canso, los sábados tenemos dos funciones y termino saliendo a la una de la mañana, yo que duermo temprano no me gusta, yo creo que por esa razón voy a cerrar el telón y se acabó”, explicó.

Lo que sí hará es continuar en su canal de YouTube, el cual reúne más de 380 mil suscriptores que disfrutan de sus ocurrencias o anécdotas, pues resaltó que eso le ha permitido conectar con las nuevas generaciones.

Aunque la vida lo ha llevado a estar frente a las cámaras por más de dos décadas en el programa Ventaneando, el economista de profesión agradeció la oportunidad de poder estar en un escenario.

“Cuando yo entré a la preparatoria quería ser actor, mi papá no me lo permitió y me dijo que los actores se morían de hambre, y sí es difícil la vida del actor, pero durante la carrera de Economía hice muchas cosas de teatro y desgraciadamente no tomé una carrera de actuación; yo aprendí por lo que el director me iba diciendo, yo hago lo que puedo”, reconoció.

Ahora que participa al lado de Yanet García no quiso ahondar en la controversia sobre su salida de la puesta en escena, pero sí dijo que además de guapa es buena actriz.

“Yanet es una buena actriz para lo que hace, lo hace muy bien, ya he platicado con ella mucho y es muy simpática y tiene que ir saliendo gente joven, aunque Yanet no se dedica a la actuación permanentemente”, concluyó Sola.

El 31 de agosto, llega el Tenorio cómico cuarta transformación al Showcenter Complex, con dos funciones a las 19:00 y 21:30 horas. El Tenorio cómico cuarta transformación, es una puesta en escena trata las aventuras de Don Juan y un delirante viaje por la historia de México en una divertida comedia actual y cuenta con las actuaciones de Germán y Freddy Ortega, Carmen Salinas, Daniel Bisogno, Raúl Araiza, Pierre Ángelo, Yanet García, Pedro Sola, Claudio Herrera, Christian Ahumada, Hugo Alcántara y Herson Andrade.