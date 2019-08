“Me gusta divertirme con la música” Alan Walker Dj

Con sólo 22 años de edad, Alan es uno de los Djs más jóvenes de la escena musical actual, el cual recorre el mundo con sus éxitos Faded, Alone, Unity y Sing me to sleep, con los cuales ha obtenido millones de reproducciones en las plataformas digitales, que lo ubican entre los 100 mejores Djs del mundo.

¿Qué se siente ser de los Dj más jóvenes de la escena actual?

— Se siente increíble, pero sólo es cuestión de tiempo para dejar de ser el más joven, las nuevas generaciones continúan aprendiendo y creando música, no pasará mucho tiempo en que llegue alguien más, pero es increíble y hasta surreal donde estoy.

¿Tienes el plan de dedicarte a esto toda tu vida?

— Mi historia en la música es por diversión, no tenía la intención de ser famoso o hacer dinero, me gusta divertirme, lo que amo es hacer y sentir la música.

¿Qué significa Faded para ti ahora?

— Faded es todo, Faded es la principal razón por la que estoy aquí hoy, pues sin Faded no estaría sentado en esta silla. Ha sido un divertido viaje, si no hubiera hecho Faded –que hice cuando tenía 16 años–, definitivamente no hubiera estado aquí.

¿Planeas nuevas colaboraciones y con quién te gustaría?

— Vienen nuevas colaboraciones con Dj Mangoo, y con Jonny Boy, de Coldplay, con otros temas para bailar y siento que sería interesante hacer colaboraciones con Martin Garrix, Kygo y Don Diablo.

¿Tienes planeado algo especial para cerrar de año?

— No, nada en particular para fin de año, pero tengo un tour que haré en estadios próximamente.

¿Qué significa México para los Dj como tú?

— México es un mercado importante para los djs, pero lo destacable de México son los fans, es una audiencia que no encuentras en otras partes del mundo.

¿Qué sientes cuando ves a tus fans con tu cubreboca?

— Se siente maravilloso, se siente muy padre ver cómo inspiras a los jóvenes a vestirse como tú, me encanta y me gustaría ver a más.

¿Qué hace Alan Walker en un día libre?

— Me gusta hacer música, relajarme, de hecho relajarme y no hacer muchas cosas.

Más de 2 mil millones de reproducciones en YouTube tiene su tema Faded que lanzó en 2015, mismo año en que firmó con Sony Music, siendo esa su primer canción, con voz de Iselin Solheim y la versión instrumental. Otro éxito es su tema Alone, que tiene más 940 millones de visitas.

Colaboraciones más destacadas:

• Different world, feat. Sofia Carson

• Are you lonely, Steve Aoki feat. ISÁK

• On my way, feat. Sabrina Carpenter & Farruko

• Live fast, feat. ASAP Rocky