Miles ya experimentan la fuerza de Star Wars en Disney World

ORLANDO, Florida.- Miles de personas amanecieron ayer en la entrada de Hollywood Studios en Disney. No se trataba de típicos turistas que día a día llegan al Mundo Mágico de Disney, sino de fanáticos fervientes de Star Wars, quienes al abrir las puertas del parque se convirtieron en los primeros en llegar a Batuu, la nueva tierra inspirada en la famosa saga cinematográfica de George Lucas.

Un día antes, periodistas de todas partes del mundo asistieron a la ceremonia de dedicación del espacio en cuyos 14 acres de terreno las personas pueden vivir su propia aventura galáctica de Star Wars. Allí, rodeado por Chewbacca, R2-D2 y BB8, Bob Chapek, presidente de Disney Parks, Experiences and Products, oficializó la apertura de Star Wars: Galaxy’s Edge.

“Con la apertura de Star Wars: Galaxy’s Edge establecemos un nuevo estándar para los parques de experiencias con el relato de historias más inmersivo de la galaxia”, sostuvo Chapek. El ejecutivo de Disney aseguró que se trata del espacio temático en la escala más alta de sus parques. “Les pedimos a nuestros imaginativos ser lo más ambiciosos que pudiesen ser y sí que lo hicieron. Esto es relato de historias en un estándar épico”, agregó Chapek. Por ejemplo, mencionó que en cada paso por la atracción, las personas podrán forjar su propia historia de Star Wars y mencionó la oportunidad de pilotear el legendario Millennium Falcon.

Una tierra idéntica a la que abrió ayer en Orlando, ya había sido inaugurada en Disneyland en California.

Sobre la nueva atracción en Hollywood Studios, el ejecutivo de Disney aseguró que marca un paso adicional en la evolución del parque que nació con el propósito de llevar a las personas a la acción detrás de las cámaras de sus películas de cine, pero que ahora se convierte en un espacio mágico donde los visitantes están en el centro de la acción cinematográfica.

Largas filas

• Se registraron filas iniciales de 5 horas por los miles de fanáticos de las películas, que se pueden calificar de culto. Hubo fanáticos que hicieron la fila desde el día anterior.

Además de pilotear el Millennium Falcon, los visitantes de Batuu podrán construir sus propios androides o su lightsaber, así como interactuar con personajes de la saga, toparse con integrantes de la Resistencia o de la Primera Orden, adquirir intrigantes criaturas o disfrutar de una exótica, pero deliciosa gastronomía. El próximo 5 de diciembre se sumará a la experiencia la atracción Rise of The Resistance, que fue descrita en entrevista con Metro por Ann Morrow Johnson —productora ejecutiva y directora creativa de Walt Disney Imagineering— como la más ambiciosa desarrollada en toda la historia de sus parques. Morrow Johnson explicó que trabajaron con escalas y mucha tecnología de último nivel que transportarán a los visitantes al centro de las películas. De hecho, Rise of The Resistance tiene tres diferentes escenarios y vehículos integrados para enriquecer la experiencia del visitante, que será parte de la batalla entre la Resistencia y la Primera Orden.











Una lluvia de fuegos artificiales culminó con la ceremonia oficial que dio paso a la apertura de Star Wars: Galaxy’s Edge, espacio que ya es peregrinado por los fanáticos más fieles de la icónica saga.

Mira el vídeo de un recorrido por la atracción antes de su apertura: