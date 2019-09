Andrea Legarreta da carpetazo a los ataques de Adame

Andrea Legarreta estuvo unas horas en Guadalajara para inaugurar Commando Studio, un centro de acondicionamiento físico que ya tiene franquicias en Ciudad de México y Monterrey.

La conductora de Hoy compartió que el ejercicio le permite una salud física y mental.

"Nosotros que estamos enamorados del ejercicio y más mi pelón (Erik Rubín), lo principal es vernos y sentirnos bien. Commando es el resultado de una investigación en diferentes sitios, que combina corredoras con ejercicios funcionales y coaches muy preparados. El espacio ubicado en la maravillosa plaza de Midtown es recomendado para jóvenes y adultos mayores como yo [risas]", compartió Andrea Legarreta.

La también actriz vive un momento especial en su carrera, donde alza la voz contra los ataques y la violencia de género.

"Las redes son un maravilloso instrumento pero también las personas pueden ser muy crueles", añadió que debe legislarse esos ataques sin fundamento.

"No podemos acostumbrarnos, no podemos pensar que es normal que estén tirándote o diciendo basura de ti, que lo publiquen y entonces un día despertar y ver en la mañana que estás en la portada y arriba de ti dice: 'pu…'. Al final, te das cuentas, seas quién sea o hagas lo que hagas con tu sexualidad es tu bronca; cada vez se me hace la piel más fuerte y gruesa y se quién soy".





"Estoy harta de que digan que yo soy la que corre y contrata"

Andrea Legarreta señaló que no por ser figura pública, deben minimizarse los ataques.

“A veces piensan que por ser figura pública no importa, a eso se exponen… ¡no! Se les olvida que somos personas. Si hay policía cibernética, si conozco casos y me incluyo, donde han localizado a gente que amenaza contra tu vida o contra tu familia; sin embargo, creo que esto debe ser más fuerte y tendríamos que legislar de una manera mucho más dura, ya no se puede permitir ésto, incluso hay gente que piensa que nosotros damos pie eso, es muy injusto”.

“Estoy harta, porque si eres una mujer que trabaja, que le va bien, que llevas muchos años suele decir que tienes un padrino, amante o político, no pueden ver que una mujer este parada y que tiene un trabajo, porque te estás acostando con el director. Estoy harta de que digan que yo soy la que corre y contrata, tan absurdo es que mucha gente jamás se hubiera ido”.

Carpetazo tema Alfredo Adame

Andrea Legarreta reveló que ya no seguirá el juego de Alfredo Adame.

"De una experiencia tan dura siempre uno tiene que buscar la manera de darle la vuelta a algo positivo, porque si no te hundes. En este caso el giro, fue maravilloso. Me dicen no te confundas, eso no es violencia de género, pero les digo que sí es violencia, si sacude”.

La actriz agregó: “cómo es posible que su cerebro ya no le de ni para acordarse de los tiempos. Dijo que había testado como cuatro años pasando pesadillas al trabajar a mi lado o algo así. Trabajamos de 1998 al 2000, porque entró Federico Wilkings y qué creen, pues nos sacó a la mayoría. Quién crees que se quedó: el señor Adame. Después de eso entró Reynaldo López, quien decidió que ya no siguiera, así que metió a Arturo Peniche, Ernesto Laguardia y luego me volvió a llamar .

"Tengo la vara súper alta, porque entonces yo decidí que me corrieran pero a él no y luego dije: 'mejor si regreso', no tiene sentido. En el 2000 que fue mi boda con Erik, él (Alfredo Adame) manejó el auto de mi boda, fue mi padrino y tengo fotos siendo mi testigo en el civil, no entiendo dónde esta su pesadilla lado mío. Es la última vez que voy a hablar de eso, se los juro, porque yo no voy a hacer su cazafantasma. Soy una mujer que tengo que seguir adelante, no voy a hacer quién le siga haciendo ruido, porque quizá eso ya le gustó".

La conductora reveló parte del mensaje que le envío Mari Paz Banquells, ex esposa de Alfredo Adame.

“Me hizo llorar de tristeza, no por mí, sino por lo que ha vivido y de lo que sus hijos han vivido. 'Me siento muy avergonzada por mis hijos que llevan el apellido de esta persona más pena me da que tus hijas tenga que pasar por lo mismo que pasaron mis hijos al oír a un personaje tan enfermo hablar de su madre de esa manera'. Es triste y no puedo continuar con eso, pero mi marido (Erik Rubín) reaccionó como es, como un señor”.

Los rumores en Hoy

Andrea Legarreta cumplió 20 años en el programa Hoy y habló sobre los supuestos problemas entre el equipo.

“¡Ay ya que digan lo que quieran! Que me enojé con la Gali (Montijo) porque no fui a su fiesta, que si somos un par de brujas y tratamos a todo el mundo mal. Sí hay diferencias entre productores y conductores, si luego pasa entre hermanos o amigos. Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo pero no hay gritos, malas formas, ni insultos; incluso hay veces que debemos lidiar con las hormonas . Te puede gustar o no un programa, pero no puedes estar estar pensando a quién fastidiar, ya soy adulto mayor y ya no estoy para eso [risas]”.

La también actriz añadió: “me siento bien en Hoy, los cambios me cuestan todavía pero me voy adaptando cada día. Todos opinamos pero también me han jalado las orejas, no soy la patrona, soy una empleada y estoy con la certeza que si algún día mis jefes me dicen que ya no funciono para el programa, pues me voy a ir y no pasará nada”.

