Critican a Erika Zaba por fotografía junto a su esposo

La integrante de OV7, Erika Zaba publicó algunas fotografías junto a su esposo Francisco Oliveros debido a que cumplen 4 años 1 mes de estar juntos.

La cantante subió a su cuenta de Instagram tres imágenes y escribió el siguiente mensaje:

"Aún estamos en la etapa de que cada día primero, festejamos aniversario. Hoy cumplimos 4 años 1 mes de estar juntos . Son fan de agarrar cualquier pretexto para festejar , agradecer , recordar anécdotas que dejaron huella . Y hoy nos acordábamos del primer viaje que hicimos juntos de novios . Resultó muy atropellado pero eso lo hizo muy auténtico . Gracias mi amor , por ser esa persona de la cual me enamoré desde aquel hasta hoy . #aniversario #amor #viajes #celebrando #momentos #pareja #amor #pregnant #motivacion #truelove #fotosdeelrecuerdo #fotosdepareja #inspiration #babyonboard #itsaboy #7meses #31semanas gracias darling por las fotos @robertocarlomx".

A pesar de que hubo muchos de los seguidores de la cantante que le comentaron lo guapos que se veían, hubo quienes resaltaron que la cantante lucía diferente.

"Dónde está tu rostro parece otra mujer"; "@erikazaba el embarazo cambio cañón tu rostro, te ves super distinta…"; "En la primera foto no te pareces nada. Felicidades";"eres muy bonita, Pero te vez fatal embarazada" y "no me gustó tu fotógrafo.. mucha edición. Ustedes son guapísimos sin necesidad de Photoshop", fueron algunos de los comentarios.

Aquí las imágenes:

También hubo quien defendió a Zaba y felicitaron a la pareja.

Por su parte Francisco Oliveros también le dedicó unas palabras a Erika Zaba en su cuenta de Instagram. Él escribió:

"Cerca de ti, nada absolutamente nada me puede perturbar. Feliz aniversario!!!! 49 meses juntos….. #graciasportanto #tusojosirradianunnoseque #nopodriaestarmasenpaz", junto a la siguiente imagen:















