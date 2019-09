Ludwika Paleta regresa al teatro con Perfectos desconocidos

Después de tomarse un tiempo vacacional junto a su familia, Ludwika Paleta regresa a los escenarios teatrales de la mano del productor Morris Gilbert en la puesta en escena Perfectos desconocidos, proyecto que le traía ganas desde hace dos años y por fin se concretó para cerrar el año con este proyecto basado en la película italiana de Paolo Genovese.

“Pues sí vamos hacer esta obra que me tiene muy emocionada, ya llevamos Morris y yo mucho tiempo hablando de esto y estábamos esperando el momento justo, el lugar adecuado, el mejor elenco que no es fácil porque son muchos actores, pero logramos un buen inicio de proyecto”, reveló Ludwika a JDS durante la presentación de la nueva gama de Nescafé Taster’s Choice.

La historia basada en la exitosa película italiana de Paolo Genovese donde un grupo de amigos de antaño en parejas se reúnen a cenar y la dueña de a casa propone jugar a que cada uno deje su celular sobre la mesa y todo mensaje o llamada que llegue, sea leído o escuchado por todos, para probar que nadie tiene nada que ocultar abriéndose una caja Pandora descubriendo que en realidad eran Perfectos desconocidos.

“Estoy segura que va a ser un hit porque el tema es más actual que nunca en la vida cotidiana de la sociedad”, expresó Paleta de la obra en la cual no será productora, pero si tomó un roll importante en tomar ciertas decisiones, “juntos escogimos al elenco y armamos todo, no te puedo decir todavía de mi personaje, pero está padrísimo”, abundó sonriente.

Por otro lado, también nos compartió cómo ha sido esa dualidad de ser mamá de un hijo mayor de edad, Nicolás, de 19 años y dos mellizos, Bárbara y Sebastián, de dos años, cosa que no ha sido fácil, pero si de aprendizaje. “Tener hijos chiquitos es pesadísimo, pero hijos más grandes problemas más grandes, eso no hay duda”.

Sin embargo, dijo sentirse afortunada de tener un hijo adolescente bueno, que no le causa problemas, “aunque siempre hay cosas buenas y malas de jóvenes, todos aprendimos de la vida de niños a través de la imitación, también regándola, pero tratando de componerla y creo que yo he sido un buen ejemplo para Nicolás”, apuntó la rubia.

Ahora que Nicolás, a quien tuvo con Plutarco Haza, ya se perfila para su carrera profesional en la dirección de cine, le da mucho gusto que algún día no muy lejano él sea quien la dirija en su primer proyecto profesional. “Uy, me encantaría, sería como un sueño para los dos”.

De sus hijos pequeños ahora que cumplieron dos años en julio, dijo que ambos heredaron sus ojos verdes y claros, y en parecido, “yo creo que Bárbara se parece a mucho a Emiliano y Sebastián a mí”, expresó la esposa de Emiliano Salinas.

Ya entrando en el terreno de ser una buena madre para sus tres primogénitos, la actriz de origen polaco, no descarta la posibilidad de volver a escribirle a la cigüeña antes que el reloj biológico indique otra cosa. “Siempre digo que nunca digas nunca, ahora si ya me agarran los cuarenta y tantos años, ya estoy en una edad en la no se pueda ni modo, pero mientas se pueda no pierdo la esperanza de que les dé la sorpresa”.









