María José hace Conexión entre su estilo y convicción por la música

Lista para hacer Conexión con sus fans de Monterrey, María José ya afina los detalles para su concierto en el Auditorio Pabellón M, el próximo 8 de noviembre.

En entrevista con Publimetro resaltó que disfruta estar con el público y hacer que cada una de las personas que la ven en el escenario se vayan complacidos. Aunque descarta cantar temas de la agrupación que la vio crecer, anticipa que tendrá muchas sorpresas.

“Está interesante, porque he hecho discos exitosos, hay canciones que funcionan bien en los show en vivo, que les encantan a los fans; puedo jugar con canciones para variar y cada público es diferente. Tengo ya la lista de canciones, serán como aproximadamente 30 canciones, entre popurrís y temas completos. Creo que en esta ocasión no habrá canciones de Kabah, porque ellos están vigentes; siento que no (sería adecuado), y no lo tengo completado. En una de esas pudiera entrar hasta mariachi, porque se anda antojando, además con la gente es un antes y después”.

Con su nueva producción Conexión, festeja 13 años de carrera como solista, lo que implica poder cumplir sueños.

“No sé qué tienen los discos en vivo, pero algo pasa y cautivan a la gente, yo pienso que pueden ver interpretar al artista, es como por fin ver el concierto de tu artista antes que nadie, desde que dije que quería un disco en vivo, dijeron ‘sí, va’, y estos conceptos le cambian la carrera a los artistas, aquí estoy celebrando 13 años de carrera en solitario”.

Confesó que su estilo romántico y popero fue dejado a un lado por las radiodifusoras por el auge del reguetón, pero no quita el dedo del renglón.

“Cada disco tiene su momento, y más porque el segundo sencillo Lo que tenías conmigo, que le ha ido impresionante iba para el disco anterior, pero por algo no se dio, y el disco anterior desafortunadamente no entró a radio por ser baladas y me hubiera dado mucho coraje desperdiciar una canción como ésta”, detalló.

Los boletos para el concierto de La Josa están disponibles en taquillas del recinto y en línea, con precios entre 500 y mil 200 pesos.

13 años de carrera en solitario festeja María José, quien actualmente participa en Jesucristo Súper Estrella, en el papel de María Magdalena.

8 de noviembre, por primera vez María José llegará al Auditorio Pabellón M, a las 21:00 horas, presentando su nuevo álbum Conexión, además de éxitos como: No soy una señora, Mi amor amor, Adelante corazón, Un nuevo amor, La ocasión para amarnos, Prefiero ser su amante, entre otros.

Apoyo a la cultura y el deporte

“Que esta austeridad o apretarnos el cinturón no es que no haya, sino que mejore y se vea reflejada; la industria de la música ha sufrido, cuesta vender boletos y me encantaría que el Gobierno apoyara a la cultura del país, no sólo a mí, sino en general, y a los deportistas”, concluyó.

Disco "Conexión"

• Es el primer álbum en vivo de la cantante

• Contiene 18 temas

• El 7 de junio del 2019 fue su estreno

• Está dentro del género balada romántica / pop

• Están incluidas las participaciones de Ha*Ash, Yuri, Vanesa Martin y Carlos Rivera

• Los primeros sencillos han sido Hábito de ti y Lo que tenías conmigo