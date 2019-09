Propone Foro Arcadia cerrar el año con comedia y tragedia

Con sorpresas, música, comedia, al igual que historias trágicas pero reales y mucho talento regiomontano, es como el Foro Arcadia anunció su temporada de otoño, donde Nora Salinas, Arturo Carmona y Fernando Lozano, encabezan dos de las cuatro nuevas puestas en escena.

La regiomontana Nora Salinas agradeció la oportunidad de poder por primera vez poder trabajar en una producción local, haciendo el papel de Laura en La manera más perversa.

“Estoy feliz, es regresar a casa, porque vengo a trabajar, voy a estar más tiempo acá y eso es padrísimo. Cuando yo empecé nunca hice nada acá, due directamente allá (en la ciudad de México), y esto me hizo recordar muchas cosas. Además leí el guión y dije ‘¡ay!’ nunca me imagine que fuera un drama y es un super reto. Yo siempre he dicho que si un proyecto te quita el sueño es bueno”, además esta historia también será llevada a escenarios en la Ciudad de México, los días miércoles, aunque todavía no se tiene la fecha de arranque en la capital.

Por su parte Fernando Lozano, quien hace pareja con Salinas en la puesta en escena que se estrenará el próximo octubre, también señaló lo importante de apoyar el teatro local.

“El teatro es mi pasión, y el hecho de que el texto es muy bueno, que esté Nora (Salinas), dije va, además son muchos casos en los que está inspirada la historia”, expresó Lozano.

La vida galante es la primera obra que se estrenará el próximo 27 de septiembre, con las actuaciones de Arturo Carmona, Delia Garda, Hugo santos, Yudith González, Daniela Salinas, Jerry Garza, entre otros, quienes darán vida a la historia de Valente Badillo, el chulo, quien tras salir de la cárcel regresa por su negocio y mujeres.

Además estarán compartiendo escenario con la obra Los dientes del perro, bajo la actuación y producción de Paty Quiroga, quien entreteje los retazos de la vida con poemas, historias y canciones de Jaime Sabines, José Mujica, Mario Benedetti, Federico García Lorca, León Tolstoy entre otros, la producción se estrenará en el mes de octubre.

Mientras que El Peep show, regresa recargado y renovado para ofrecer una noche de experiencia y viaje musical hacia diversas épocas y géneros, todo al estilo del nuevo cabarete, mezclando un espectáculo visual, de humor y música, todos los jueves a partir de octubre y corre a cargo de sus fundadores Mr. Quintero, en la voz; Alex Barba Rosa, segunda voz y bajo; Dany Chastaty, en las percusiones, además de músicos y bailarines.

Para estas puestas en escena originales, el trabajo es 100 por ciento regiomontano, pues tanto escritores, actores y cantantes son orgullosamente de La Sultana del Norte.