¡Ataca de nuevo! Frida Sofía reta a Michelle Salas

Parecía que Frida Sofía ya se encontraba tranquila, después de que semanas atrás arremetiera contra su mamá Alejandra Guzmán y su prima Michelle Salas.

Sin embargo la intérprete de Ándale, en entrevista con la periodista Elisa Beristain volvió a burlarse de Michelle, debido a que no le gusta que la comparen con ella:

“No me comparen, nada más que me comparen en realidad en quién soy yo y quién es ella y ya. Siempre va a haber comparaciones, pero que no me insulten nada más porque no soy Michelita cuando en realidad no es un insulto, es un honor no ser Michelita”.

Además Frida declaró que si la quieren comparar con su prima que sea en un concurso de inteligencia y cultura general.

“Pero si nos quieren comparar, a mí me encantaría eso, ¿por qué no nos ponen, así como en ‘100 Mexicanos Dijeron’? Michelita, chata hermosa, ¿por qué no te presentas…? Ándale mi amor para que nos comparen”.

