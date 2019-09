Masego está listo para su primera vez en México

Masego ha sido alumno del legendario Quincy Jones y el DJ Jazzy Jeff, pero encontró su propio estilo al darle un giro al R&B, al hip hop y a la música electrónica. Después de una extensa gira por Europa, Asia y Estados Unidos llega por primera vez a México para cerrar su gira internacional Lady lady.

El artista de origen jamaiquino tiene muchas expectativas del público mexicano: “Tengo varios amigos que me ha dicho que los fans mexicanos son muy apasionados e intensos en los conciertos, así que ya quiero estar frente a ellos”, compartió Masego.

Trap House Jazz es como define su estilo, algo que ha acaparado las miradas y oídos del otros famosos músicos y el público en general.

“Mi cabeza lleva un ritmo especial. Mis influencias vienen de la iglesia y YouTube. En la iglesia miraba a los músicos y los imitaba, era algo mágico que me generó varias inquietudes. Me gusta viajar y explorar otros sonidos, algo que suma a lo que sale en mi música. Soy una mezcla rara, pero es con la que me siento a gusto, por eso me gusta decir que hago trap, jazz y house”.

Masego es un artista que lanzó su primer EP Pink Polo en 2016, y a partir de ahí se colocó como uno de los músicos virales más destacados de esta generación.

“La gente comenzó a interesarse en mi música hace poco más de tres años. Mi estilo va cambiando según mis emociones, porque puedo hacer jazz, gospel, hip-hop y electrónica. He tratado de hacer una carrera llena de reflexiones, porque siento que cuando tienes ciertas experiencias e intentas poner eso en una canción, realmente te desnudas y de alguna manera te vuelves más vulnerable”.

Micah Davis, como realmente se llama, es nombrado como un genio entre la comunidad musical, sus éxitos virales lo han marcado como uno de los mejores saxofonistas de estos tiempos.

“Soy alguien que le gusta escribir y tocar piano, saxofón, batería, bajo y guitarra [risas]. Desde que estaba en la iglesia, mientras veía al baterista tocar con los ojos cerrados, siempre lo quería imitar. A los 13 años comencé a tocar el saxo, porque quería impresionar a una mujer [risas].

"Agradezco los buenos comentarios a mi música, pero estoy consciente que siempre hay alguien que aparece más que tú en la industria musical; al final, soy un chico humilde”.

Masego dará tres conciertos en México para detonar la máquina de hacer música conmovedora, que será su carta de presentación para entablar relación con los mexicanos.

Gira por México

Monterrey. 5 de septiembre, Foro DiDi

Guadalajara. 6 de septiembre, Bismarck GDL. Boletos: 550 pesos

Ciudad de México. 7 de septiembre, Normandie

