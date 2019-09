Dejan fuera de La Trakalosa a Alann Mora ¿por celos de Edwin?

View this post on Instagram

Me despido agradeciendo primeramente a Dios por permitirme hacer lo que más amo, a mis padres que me ha apoyado en todo lo que he querido realizar a lo largo de mi carrera. A todos ustedes por el maravilloso apoyo y muestras de cariño que me dieron en cada una de las presentaciones, créanme que es la mejor recompensa que puedo tener en mi vida, gracias a mis compañeros inmensamente gracias!! por ser unos luchadores de mil batallas, de aventuras , de experiencias buenas y malas. Son unos chingones en toda la extensión de la palabra. Se les quiere, Dios me los bendiga siempre a cada lugar a donde vayan. Gracias @edwinlunat por darme la oportunidad de ser parte de la @latrakalosaoficial al final de cuentas de esto se trata la vida de noticias inesperadas, la vida es así de sorpresiva, no queda de otra más que seguir adelante y ser feliz disfrutando lo que hacemos, gracias a todos y aquí andaremos haciendo ruido. Nos vemos pronto. 🙏🏻❤️