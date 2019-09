Leticia Calderón responde a Yadhira Carrillo sobre hijos de Collado

Yadhira Carrillo ha demostrado que está en las buenas y en las malas a lado de su esposo el abogado Juan Collado, quien fue acusado por los supuestos delitos delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita, pues la actriz constantemente acude al Reclusorio Norte a visitarlo.

En días pasados Yadhira Carrillo afirmó que Juan Collado se encuentra delicado de salud y hasta lloró ante las cámaras, pues se encuentra en un difícil momento. Además comentó que Collado extraña mucho a sus hijos que procreó con Leticia Calderón, Luciano y Carlo.

"Juan es un papá que va por los niños a su casa desde que están chiquitos todos los días en la mañana para llevarlos al colegio y por supuesto que los extraña, él me lo ha dicho 'extraño muchísimo a Luciano y a Carlo, los extraño mucho, mucho, mucho. Él la está pasando muy mal allá adentro", dijo Yadhira Carrillo al programa "Suelta la sopa".

Tras cuestionarlas sobre por qué Leticia Calderón no ha visitado a Collado, Yadhira Carrillo mencionó que no sabe dónde esté ni que esté haciendo. "No sé dónde esté ella, no sé qué esté haciendo, no sé qué planes tenga", confesó la actriz.

Luego de estas declaraciones Leticia Calderón reaccionó y publicó en su cuenta de Instagram un video en donde aparece cantando "¿A quién le importa?" en el programa "Hoy" acompañado de un mensaje.

"Se feliz sin importar lo que dirán..?? La vida es una y se vive una vez se feliz", escribió Leticia Calderón.

