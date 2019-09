Mishelle de Enamorándonos presume sus atributos sin censura

La enamorada Mishelle, que ha sido una de las concursantes más conflictivas y deseables en la historia del reality Enamorándos sigue acaparando las miradas en las redes sociales.

Mishelle, que siempre se ha caracterizado por sus curvas, que deleitan al público con diminutos atuendos ceñidos al cuerpo volvió a acaparar las miradas, al posar con un traje de baño que puso a nerviosos a más de un seguidor.

Mishelle suele ser muy activa en sus redes sociales y comparte imágenes en traje de baño o atuendo al hacer ejercicio, normalmente deja ver en una tanga que no deja nada a la imaginación.

Cada vez que comparte fotos en su cuenta desata mucha polémica, sobre todo por los comentarios que aluden a supuestas operaciones físicas.

Con más de dos millones de seguidores en Instagram, la sexy modelo ha manifestado que todo lo que tiene es natural.

"No te conformes , no descanses , no pares !!!!!! No me interesa todo lo feo que puedan comentarme . Desahóguense !!!!!! Les mando bendiciones", escribió Mishelle.



