Nicki Minaj anuncia que se retira de la música

La cantante Nicki Minaj se retira de la música para comenzar una familia con su compañero Kenneth “Zoo” Petty, anunció en su cuenta de Twitter.

“Decidí retirarme de la música y tener una familia”, indicó en su cuenta de Twitter. La artista usó parte de una letra de una canción junto a Alicia Keys para acompañar su despedida.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 5, 2019