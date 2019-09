Seguidores de Camilo Sesto lamentan su fallecimiento

Tras informarse en su cuenta oficial de Twitter el fallecimiento del cantante Camilo Sesto, en la misma red social sus seguidores se mostraron conmocionados por esto.

Estos son algunos de las muestras se cariño hacia el cantante:

Descansa en paz,su música son poemas que me acompañaron en muchos momentos QEPD Gran #CamiloSesto

Oh no.., my más sentido pésame… desde chica, la primera canción que escuché de el fue Algo De Mi.. y desde esa lo seguí y seguiré escuchando sus canciones hasta mi último suspiro… Que gran pérdida para todos los que lo seguimos y por siempre amaremos. 😢

— Sonia Noemi Soto (@SoniaNoemi61) September 8, 2019