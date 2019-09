Pedro Fernández podría debutar en el teatro musical

A Pedro Fernández sólo le hace falta subirse al escenario del teatro musical, y ya le coquetea una propuesta para el próximo año.

Al ser invitado como padrino de los 15 años de Kefas Producciones y las representaciones de temporada de Madre Teresa de Calcuta, el musical, Jorge Pachuco Acuña, productor y escritor, dejó en al aire la posibilidad de que Fernández protagonice la vida de San Judas Tadeo, el próximo mayo.

“La puerta está abierta nos encantaría si puedes y tienes chance de unirte y participar con nosotros”.

En entrevista el intérprete de El Aventurero, dijo que si desea hacerlo, en algún momento de la vida.

“Yo no he hecho nada en el teatro, si algo me falta por hacer dentro del medio artístico,es el teatro musical, por uno u otra razón no se ha dado, el teatro necesita tiempo y mientras estamos de gira es complicado, sin embargo nunca lo descarto, en algún momento lo haré, y no se si esta sea la oportunidad, pero no lo sé, vamos a ver”.

El cantante sigue de gira celebrando su 40 aniversario, y ya está en plática para regresar a la pantalla chica con una telenovela a cargo de Telemundo, además de cantar el tema de una serie.

Rendirá homenaje póstumo a Camilo Sesto

Sobre la repentina muerte de su colega Camilo Sesto, Pedro señaló que está a punto de sacar un cover del español, junto a una banda argentina.

“Camilo con sus canciones ha dejado como legado, con las que lo vamos a recordar y querer, curiosamente hace tiempo grabé un tema de él, para un proyecto con un grupo argentino, queremos presentarlo en octubre y no pensábamos que fuera a ser como un homenaje póstumo”, concluyó.