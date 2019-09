Alfredo Adame tiene nueva novia ¡llevan cuatro meses saliendo!

Luego de varios meses en el ojo del huracán debido a los escándalos, Alfredo Adame está tratando de rehacer su vida, esta vez con Karla Ruiz, con la que lleva saliendo alrededor de cuatro meses.

En una entrevista a la revista TVNotas, el actor y conductor platicó acerca de cómo se siente ahora.

“Estamos cumpliendo cuatro meses juntos y estamos felices de la vida. A mí me encanta y ella me dice que yo le encanto. Sin duda, Karla es la mujer que esperaba. Es una mujer súper decente, honesta, trabajadora, discreta y, lo más importante, no busca protagonismo en los medios. Cuando salimos, huye de las cámaras y me dice que yo dé las entrevistas porque ella no es la famosa”.

Especial

El ex conductor del matutino Hoy detalló que conoció a su actual pareja gracias al actor argentino Ramiro Fumazoni. Resulta que la hermana de Karla es muy amiga de él. Cuando la conocí, le dije que me la presentara; luego salimos e hicimos clic. Ella tiene todo lo que busco en una mujer”, aseguró.

A su vez, Adame, de 61 años, dijo que en sus planes no está volver a casarse, “ya no, ahora ya no se acostumbra; preferimos vivir en unión libre”.

