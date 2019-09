Se burlan de Bárbara de Regil por criticar a la gente que come tacos

Bárbara de Regil se encuentra en medio de la polémica. A través de sus historias de Instagram la actriz dio algunos consejos para las mujeres que no se sienten seguras de sí mismas.

Sin embargo Bárbara al intentar motivar a sus seguidoras comentó que si la gente se toma 25 vodkas en una noche y al otro día se come unos tacos fritos, es sinónimo de destrucción. Este comentario incómodo a algunas personas en redes sociales, principalmente en Twitter donde la actriz se volvió tendencia.

Estas fueron algunas reacciones donde se burlaban de Bárbara.

Ese vídeo de Bárbara de Regil de los 25 vodkas y tacos fritos es cagada. Precisamente porque me quiero un chingo me chingué 25 vodkas y tacos fritos.

Sin embargo también hubo quien la apoyó.

Últimamente estoy del lado de las #ladys 😂. Bárbara de Regil no dijo más que la verdad. No se emputen por eso.

Se le fueron encima a Bárbara de Regil por decir que el A L C O H O L I S M O es un problema que se relaciona también con la salud , no prohibió que la gente tome, dijo que no pueden llevar una salud plena si no renuncian a su alcoholismo.

