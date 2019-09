Dora y la Ciudad Perdida resalta el orgullo latino

View this post on Instagram

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA está a unos días de su estreno. Dora es la primera súper heroína latina, así que no encontré mejor pretexto para nominar al #dorachallenge a: @liliestefan, @franciscalachapel, @satchapretto, @karlamartineztv, @michellegalvantv @EvaLongoria y Doña Meche de @despiertamerica ! Chequen el video: / I can’t wait for you all to see DORA AND THE LOST CITY OF GOLD! Dora is the first Latina superhero and sends a strong message to all Latinas! For the #dorachallenge I nominate @liliestefan, @franciscalachapel, @satchapretto, @karlamartineztv, @michellegalvantv @EvaLongoria and Doña Meche from Univision's @despiertamerica