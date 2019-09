Fernando de la Mora lamenta la situación por la que pasa Plácido Domingo

El tenor mexicano Fernando de la Mora regresa de una gira exitosa por Europa para presentarse este 15 de septiembre en Guadalajara, como parte de los festejos por el Día de la Indepen­dencia. El tenor prepara un concierto especial en Plaza Liberación (frente al Teatro Degollado).

“Hace mucho que no es­toy en Guadalajara y regre­sar de esta forma me llena de emoción. Tengo nervios de emoción, de gusto, de gozo, es un privilegio estar en una fecha tan impor­tante para México y estoy acostumbrado a celebrarlo desde hace muchos años en la Ciudad de México, y no sabes el gusto de hacerlo en esta maravillosa plaza en Guadalajara”, expresó en entrevista Fernando de la Mora.

El cantante estará acom­pañado por la Orquesta Filarmónica de Jalisco, di­rigida por el maestro Jesús Medina. Además, del Quin­teto de Gonzalo Romeu, el Trío Bolero King, el Grupo Tlenhuicani y el Mariachi Juvenil Corona.



“Habrá buena música de muchos estilos. Habrá una cantidad importante de grupos que me acompa­ñan, además de esta gran Orquesta Filarmónica de Jalisco, una de las mejores de Latinoamérica. Vamos a hacer un homenaje a Los Panchos, será un súper concierto”, adelantó el te­nor, que cantará a partir de las 20:30 horas justo antes del Grito, para luego dar paso al mariachi monumental.

Añadió, "todas las gargantas reunidas cantaremos y vamos a celebrar a México, lo bello de México y lo bueno de la música en Guadalajara".

Fernando de la Mora defiende la buena músi­ca, pero lamenta que los grandes compositores no lleguen a las nuevas gene­raciones.

“Tengo muchos años de carrera, de seguir cantando y lo seguiré haciendo mien­tras mi voz me lo permita. La buena música se queda para siempre, por eso es buena; la mala música se pierde, se olvida, se va para siempre. Tengo dos pro­yectos en planeación, con temas de Álvaro Carrillo y Luis Alcaraz, dos grandes compositores mexicanos del siglo XX; es una tristeza que su música muera y no la sigan adquiriendo las nuevas generacio­nes”, finalizó.

Plácido Domingo

Fernando de la Mora externó su sentir ante las recientes acusaciones de acoso sexual hacia Plácido Domingo.

"Me siento muy apenado por esta situación, porque yo conozco muy bien a Don Plácido Domingo y sé que es un hombre cabal en todos los sentidos, que ha sido un verdadero promotor del altruismo. Que ha sido un hombre entregado en la ayuda de las causas nobles. Me da una pena tremenda que esté en vuelto en esta situación terrible.

"Me cuesta mucho trabajo creer en eso y más sobre todo un hombre tan valioso en todos los sentidos, no sólo en lo musical porque su legado es intocable, sino su legado como altruista es tan grande como el musical, porque no solamente ha regalado cientos de conciertos a los largo de su carrera en ayuda de la gente necesitada, que eso no lo tomen en cuenta se me hace vergonzoso. Lamento mucho que esté pasando por una situación como esa, espero que pronto se arregle la situación y podamos seguir su gloria completa".

