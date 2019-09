Isaias Lucero y su hijo le dan un nuevo sonido a la música norteña

Con 26 años en la industria de la música, el cantante Isaias Lucero lanzó el tema Un cariño como tu, corte de su nueva producción discográfica, la cual aseguró tiene algo especial, pues marca el inicio de su hijo menor en la música.

“Estamos de manteles largos con este nuevo tema Un cariño como tu, ya que participa mi hijo Everardo que tiene 13 años, y está debutando como acordeonista, para mi es significativo sentimentalmente y quisimos que fuera ad hoc a su edad, la idea es que haga tablas con nosotros y si más adelante quiere pues pueda hacer su grupo”.

Para el intérprete de Un clavo más a mi cruz y Si tú te atreves, es un regalo de vida, porque aunque él no toca el acordeón, sabe que es un don que comparten su hijo y su abuelo.

“También canta, pero esta en la maduración de su voz, a lo mejor más adelante. Además me sorprendió porque yo nunca he podido sacarle unas notas al acordeón, pero siento que el lo trae por parte de mi abuelo, que tocaba acordeón y violín, de ahí lo heredó. Lo que si le pido es que estudie para que tenga algo seguro porque en la industria de la música no hay nada seguro y no siempre llega el éxito”.

En la nueva producción, su hijo hace todos las participaciones con el acordeón y ya prepara el siguiente corte musical el cual será un bolero.