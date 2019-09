Jorge Ortíz de Pinedo quiere un teatro en NL

El productor de televisión y teatro Jorge Ortíz de Pinedo, no le quita la mirada al abandonado Teatro del IMSS de Monterrey, pues busca recuperarlo y ponerlo a funcionar.

Con gran cariño y buenos recuerdos, el comediante refirió sentir tristeza por las condiciones en las que se encuentra el recinto de la Avenida Constitución”

“He estado preguntando porque me parece que es un lugar con una gran historia, a todos los que nos gusta fue el lugar y recinto de los grandes éxitos teatrales. Cada vez que voy me da mucha tristeza verlo vacío, parado porque parece ser que hay un conflicto legal que no se ha podido resolver, yo estoy preguntando a las autoridades en qué está atorado y en qué podemos ayudar y sería para mí un verdadero honor restaurar el teatro y abrirlo nuevamente, es un lugar de leyenda”, puntualizó.

Después de que fuera desalojado del Teatro López Tarso y dejará de vivir en la Ciudad de México por los problemas de respiración que presenta, desde hacer renacer el Teatro del IMSS, pues este lugar, sede de innumerables espectáculos, que se encuentra cerrado por una supuesta remodelación desde el años 2015, forma parte de la red de más de 30 teatros a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, repartidos en toda la República.

“Si yo pudiera abrir ese teatro mi base ahora sería Monterrey y no Acapulco donde estoy viviendo por mi condición pulmonar, yo podría hacer temporadas ya no solo de ir un día y regresarme, me encantaría tener un teatro, con una buena capacidad para poder llevar una o dos figuras de Mexico, complementar con los compañeros de Monterrey y hacer temporadas, lo que siempre he soñado”, agregó.

Ortíz de Pinedo, regresa a la Sultana del Norte como parte de la gira nacional de la obra Una Familia de 10, que además ha superado los números de rating en la barra dominical del canal de Las Estrellas.

“Es un estilo muy personal de hacer teatro en televisión, y además de las actuaciones estupendas de Don Eduardo Manzano, Ricardo Margaleff, Mariana Botas, Daniela Luján, Andrea Torre, Zully Keith, y más. Y ahora que regresamos fue histórico para este nuevo horario de domingo con cinco millones de espectadores y estamos muy orgullosos, primero por poder juntar al elenco y poder hacer otra temporada. Mi lugar favorito para ir a trabajar es Monterrey.

Con una sola función a las 18:00 horas, el domingo 29 de septiembre en el Showcenter, regresa Plácido y toda la familia López, para mostrarnos cómo pueden vivir 10 personas en un departamento y compartir un solos baño.