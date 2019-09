Kevin Hart sale del hospital y comenzará terapia física

Luego de un accidente automovilístico, el actor y comediante estadounidense Kevin Hart fue dado de alta del hospital y trasladado a un centro de rehabilitación para iniciar su terapia física.

La madrugada del 1 de septiembre, Hart tuvo un percance en la carretera de Mulholland en Malibú, California, junto a Jared Black, quien conducía el Barracuda Plymouth de 1970, propiedad del actor. Después del accidente ambos fueron trasladados al hospital.

Kevin, quien ha participado en las películas Central Intelligence, Jumanji: Welcome to the Jungle y The wedding ringer, sufrió graves lesiones en la espalda, motivo por el cual se sometió a una cirugía.

De acuerdo con TMZ, el actor ya fue dado de alta y se encuentra en el centro de rehabilitación en el que hará terapia física intensiva para recuperarse de las lesiones. Tiene una actitud positiva y agradece estar vivo.

Tras la rehabilitación, Kevin Hart, quien sufrió la fractura de 3 vertebras, podrá regresar a su hogar, donde comenzará la atención ambulatoria. Se espera que el protagonista de Scary Movie 3 y 4 esté de vuelta en su casa la próxima semana.

Luego de que se diera a conocer la noticia del accidente, sus amigos y colegas de Hollywood no dudaron en manifestar sus mejores deseos para que se recupere pronto.

En sus redes sociales, la mexicana Salma Hayek escribió: “Te amamos y rezamos por ti”, en tanto que Dwayne Johnson “La Roca” publicó: “Deja de jugar con las emociones hermano. Tenemos muchas más risas que hacer juntos. Te amo hombre Mantente fuerte”.

