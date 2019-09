Drake Bell revela si 'Drake y Josh' regresarán a la televisión

Drake Bell confesó que quiere conquistar más público latinoamericano con su música, por esta razón está creando nuevas canciones combinando el pop con sonidos latinos y realizando colaboraciones con exponentes hispanos como el cantante mexicano, Jorge Blanco con quien creó su nuevo tema "No perdamos más tiempo".

En entrevista con Publimetro, el músico estadounidense de 33 años de edad aprovechó para aclarar el rumor de su regreso a la televisión con la serie Drake y Josh.

¿Cómo fue el proceso creativo de tu nueva canción?

Estoy muy emocionado de estar aquí y de presentar mi nueva canción No perdamos más tiempo con mi amigo Jorge Blanco. Para esta canción Jorge y yo estuvimos juntos en Los Ángeles escribiendo y fue muy divertido trabajar con él, realmente fue muy cool. Mi canción canción pasada Fuego lento también muestra esta parte latina que me gusta y por lo tanto quiero seguir colaborando con más y más artistas hispanos.

Últimamente tu música cuenta con más sonidos latinos ¿Buscas conquistar a más público latinoamericano con tus canciones?

Sí, definitivamente sí quiero alcanzar a más público en Latinoamérica y también al mexicano, pues desde hace muchos años hemos mantenido una relación muy fuerte y principalmente este país me ha apoyado mucho. Siempre que estreno una canción o un video espero llegar a mucha más gente y ahora con estos nuevos temas quiero abrirme camino en diferentes países.

¿Consideras hacer más colaboraciones con otros artistas latinos?

Me encantaría sumar más colaboraciones con artistas latinos. De hecho escribí una canción con los chicos de Sin Bandera y estamos esperando estrenarla muy pronto (…) Me gustaría trabajar con Juanes he escuchado muchas de sus canciones y creo que tenemos una voz muy similar y siento que nuestra música tiene cierta conexión, entonces deseo mucho hacer algo con él pero lo veo más a futuro pero definitivamente viene más duetos.

Tienes muchos seguidores en México ¿Qué significa este país para ti?

México es todo para mí, me refiero a que no hay otro artista que esté haciendo esta fusión (México y Estados Unidos) que realmente se escuche natural, no los siento auténticos ni orgánicos. En cambio yo lo he sentido tan natural porque he venido durante muchos años a este país y estoy muy conectado con mis seguidores. Realmente considero a México como mi segunda casa. Cuando vengo no soy el típico artista que dice ‘ah es mi primera vez en México’, presenta su show y ya nunca más regresa; yo estoy aquí constantemente, camino por las calles, me encuentro con mis fanáticos, entonces es muy diferente.

¿Estás trabajando en un nuevo disco?

No quiero más discos, solo quiero hacer canciones, ya no estamos en 1975 cuando necesitabas discos para exponer tu música. Muchos me preguntan si estoy haciendo nuevo disco pero ya no haré más, es 2019 tenemos Spotify y muchas plataformas para hacer playlist, ya nadie necesita álbumes.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu carrera?

Honestamente lo que más disfruto de mi carrera es visitar diversos países pero principalmente México porque podré hacer giras en otros países y que me reciban miles de seguidores -por ejemplo este fin de semana estaré en Nueva Jersey- pero nada se compara con lo que vivo realmente en este país. También disfruto mucho escuchar que mi música resuena en otras latitudes y poder ver la reacción de la gente.

¿Realmente regresarás con Josh en una nueva serie de televisión?

Es un rumor, un enorme rumor, no es verdad. Josh y yo nos queremos mucho y si fuéramos dueños de los canales de televisión lo haríamos pero hay muchas personas atrás que tienen que dar el sí; además no queremos arruinar algo que ya existe, tiene que ser una muy buena idea para que regresemos. Los dos estamos muy enfocados en nuestros proyectos, entonces es muy difícil regresar a la televisión, también han pasado muchos años, no es lo mismo que antes, seguramente habrá muchas personas que dirán ‘¿qué es esto? a mí me gustaban antes’ y me parece mejor quedarnos con lo que hicimos antes.

¿A lo largo de tu carrera ha sido complicado quitarte la imagen del Drake que aparece en la serie?

No porque fui muy afortunado de que mi personaje en la serie se pareciera mucho a mí, yo toco la guitarra, amo la música, todo eso soy yo, además yo escribí toda la música del programa. No tuve que actuar un personaje como lo hizo Josh, quien era un chico más nerd, pero no es como la gente lo percibe tras el programa. Fui afortunado porque siempre fui yo en la serie, la diferencia es que no soy tan bueno para ligar con as chicas.

